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Ekvator Ginesi'nde Afrika petrol zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Başkent Malabo'da 7. Afrika Petrol Kongresi ve Fuarı düzenleniyor - "Paylaşılan refah" temasıyla organize edilen OPPA zirvesinde, enerji üretiminde "kıtada birlik" vurgulandı

Ekvator Ginesi'nde Afrika Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPPA) tarafından 7. Afrika Petrol Kongresi ve Fuarı (CAPE VII) düzenleniyor.

Afrika basınındaki haberlere göre, Başkent Malabo'da "paylaşılan refah" temasıyla düzenlenen petrol ve enerji zirvesine, dünyanın 38 ülkesinde 700 delege katıldı.

Afrika'dan 23 ülkenin temsil edildiği zirvede, enerji üretiminin kıtaya sunduğu fırsatların artırılması ele alınıyor.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'nın ekonomik sektörlerin tümünde büyümeyi sağlamak için birliğe ve sinerjiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Mbasogo, kıtanın büyük keşiflere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu keşiflerin daha önce bilinmeyen kaynaklar ve olanaklar sunduğunu belirtti.

Küreselleşmenin kıtadaki politikaları da etkilediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Nguema Mbasogo, Afrika'nın gelişmiş ülkelerle olan ilişkilerini gözden geçirerek kendisini yeniden konumlandırması gerektiğini ifade etti.

OPPA Genel Sekreteri Mahaman Laouan Gaya da Afrika ülkelerini ekonomilerine ivme kazandıracak yollar aradığını, OPPA'nın bu anlamada uygun bir ortak olacağını dile getirdi.

Gaya, dünyada petrol üzerinde söz sahibi olmak için kıta ülkelerinin birleşmesi gerektiğini söyledi.

Zirveye 20 Afrika ülkesinin Enerji, Petrol ve Gaz Bakanlarının yanı sıra, kıtadaki 13 büyük petrol şirketi katılıyor.

Kıtadaki petrol üretiminin yüzde 95'ini sağlayan OPPA'ya üye 18 ülke bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Ekvator Ginesi petrol

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