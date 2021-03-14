EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

5 - 11 Şubat 2021 tarihlerinde başvuruları tamamlanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, bugün yani 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu sınav ile MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçilmekte. Sınav sonuçları ise ÖSYM tarafından belirlenen tarihte açıklanacak.

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 5 ile 11 Şubat 2021 arasında yapılmıştı. EKYS Sınavı ise bugün yani 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

80 soruluk sınav tamamlandıktan sonra adaylar EKYS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Önceki senelerden yola çıkarak sınavın 3 ile 4 haftaya açıklanacağını söyleyebiliriz.

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI

EKYS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

EKYS'nin değerlendirmesinde sadece adayların doğru yanıtladıkları sorular dikkate alınacak ve doğru cevaplara göre 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

EKYS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

EKYS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.