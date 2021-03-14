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EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

14.03.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

2021 - MEB - EKYS sınavı, bugün gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından organize edilen sınav, 50 il ve 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınav esnasında adayların 80 soruyu cevaplamak için 150 dakikası olacak ve yanlış cevaplar sınav sonucunu etkilemeyecek. Sınav binasına giriş esnasında hem adayların hem de görevlerin HES kodu bilgisi alındı.

5 - 11 Şubat 2021 tarihlerinde başvuruları tamamlanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, bugün yani 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu sınav ile MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçilmekte. Sınav sonuçları ise ÖSYM tarafından belirlenen tarihte açıklanacak.

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 5 ile 11 Şubat 2021 arasında yapılmıştı. EKYS Sınavı ise bugün yani 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

80 soruluk sınav tamamlandıktan sonra adaylar EKYS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Önceki senelerden yola çıkarak sınavın 3 ile 4 haftaya açıklanacağını söyleyebiliriz.

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI

EKYS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

EKYS'nin değerlendirmesinde sadece adayların doğru yanıtladıkları sorular dikkate alınacak ve doğru cevaplara göre 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

EKYS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

EKYS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmek için ÖSYM'nin sitesine T. C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları yeterli olacak.

Sonucunun incelenmesini isteyen adayların sonuçlar açıklandıktan en geç 10 gün sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru içerisinden "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak itirazlarını ÖSYM'ye iletmesi gerekecektir.

Sınav sorularına itiraz için ise sınav gerçekleştikten sonraki 3 iş günü içerisinde aynı dilekçe örneği kullanılarak itiraz edilmesi gereklidir.

EKYS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLACAK MI?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı bütün sınavlarda gerekli tedbirleri alıyor. Bu tedbirler kapsamında, sınavın gerçekleştirileceği binalar içerisinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Yine salgın önlemleri kapsamında bütün adaylara sınavın gerçekleşeceği kurumun girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor.

Adaylar ve görevliler, sınava kendi dezenfektanlarını, maske ve siperliklerini de getirebiliyor. Sınav sırasında kurumda olan bütün adaylar ve görevliler HES kodları aracılığı ile takip ediliyor.

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ÖGG sınav sonuç ekranıÖGG sınav sonuç ekranı
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