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El ayak ağız hastalığı nedir? El ayak ağız hastalığının belirtileri nasıl olur, tedavisi nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.12.2018 09:21 | Son Güncelleme

Anne ve babaların korkulu rüyası el ayak ağız hastalığı son günlerde giderek yayılıyor. Çocuklarda düşmeyen yüksek ateş ve yol açtığı içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklarla ortaya çıkan hastalığın tedavisine yönelik aşısı henüz bulunmuyor. Genellikle 7 10 gün iyileşme süreci olsa da, mutlaka hekime gösterilmesi büyük önem taşıyor. İşte el ayak ağız hastalığına karşı alınması gereken beş önlem.

El ayak ağız hastalığı nedir? El ayak ağız hastalığının belirtileri nasıl olur, tedavisi nasıl yapılır?

Özellikle düşmeyen yüksek ateş ve yol açtığı içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklarıyla anne babaları paniğe sevk eden el-ayak-ağız hastalığı son günlerde giderek artıyor. Bu bulaşıcı hastalıkta genellikle okul, kreş ve kalabalık oyun alanları önemli risk unsurları.
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Çocuk polikliniklerine gelen hastaların çoğunluğunu bu günlerde el-ayak-ağız hastaları oluşturuyor. Halen korunmaya ve tedavisine yönelik aşısı bulunmayan el-ayak-ağız hastalığına virüsler neden oluyor. Hastalık 7-10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşse de, hastalık şüphesi durumunda mutlaka çocuk hekimine başvurulmalı. Gereken hastalarda ateş düşürücü, ağrı kesici, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımını öneriyoruz. Yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda da gerekli sıvı ve beslenme desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor“ diyor.

Hastalıktan basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, o önlemleri anlattı, işte önemli uyarılar ve öneriler...

• ELLERİ YIKAMAK

Hastalığın bulaşmasını önlemek için su ve sabunla sık sık el yıkama alışkanlığını çocuğunuza kazandırın. Sık temas edilen yüzeyleri, oyuncakları, objeleri uygun şekilde dezenfekte edin.

• HİJYENE DİKKAT ETMEK

Virüs enfekte kişilerin tükürük ve burun akıntısı içinde, vücudundaki kabarcıkların içindeki sıvıda ve gaytada bulunup kolayca bulaşabiliyor. Bu nedenle hijyene dikkat edin. Hastanın çatal, kaşık, tabak ve havlusunu kullanmayın.

• YAKIN TEMASTAN KAÇINMAK

Bulaşıcılığı çok yüksek olan bu hastalık, solunum yoluyla da yayılım gösterebiliyor. Bu nedenle çocuğunuza hasta ile yakın temastan ve sarılmaktan kaçınmasını anlabileceği bir üslupla öğretin. Çocuğunuz hasta olmuşsa bir hafta evde istirahat ettirin ve kalabalık artamlardan uzak tutun.

• ORTAK KULLANIM ALANLARINDA DİKKATLİ OLMAK

Özellikle bebek bezi değiştirme alanları gibi ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonuna dikkat edin. Bebeğinizin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

• SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Her mikrobik hastalıkta olduğu gibi bir mikrobun vücudumuzda hastalık yapması için bağışıklık sistemimizi geçmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamızın en temel ögesi dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçmektedir“ diyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

• Ateş
• Halsizlik
• İştahsızlık
• Ağız içerisinde veya ağız çevresinde, avuç içi ve ayak tabanında görülen, içerisinde sıvı bulunan, rengi çoğunlukla kırmızı olan döküntüler
• Ağızda ağrı
• Ellerde ve ayaklarda batma ve kaşıntı

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Anahtar Kelimeler:
el-ayak-ağız hastalığı çocukta ateş

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