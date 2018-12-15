El ayak ağız hastalığı nedir? El ayak ağız hastalığının belirtileri nasıl olur, tedavisi nasıl yapılır?

Özellikle düşmeyen yüksek ateş ve yol açtığı içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklarıyla anne babaları paniğe sevk eden el-ayak-ağız hastalığı son günlerde giderek artıyor. Bu bulaşıcı hastalıkta genellikle okul, kreş ve kalabalık oyun alanları önemli risk unsurları.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Çocuk polikliniklerine gelen hastaların çoğunluğunu bu günlerde el-ayak-ağız hastaları oluşturuyor. Halen korunmaya ve tedavisine yönelik aşısı bulunmayan el-ayak-ağız hastalığına virüsler neden oluyor. Hastalık 7-10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşse de, hastalık şüphesi durumunda mutlaka çocuk hekimine başvurulmalı. Gereken hastalarda ateş düşürücü, ağrı kesici, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımını öneriyoruz. Yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda da gerekli sıvı ve beslenme desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor“ diyor.

Hastalıktan basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, o önlemleri anlattı, işte önemli uyarılar ve öneriler...