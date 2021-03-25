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  4. 'El bombası' zannedip polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

'El bombası' zannedip polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

25.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Zeki Biler adlı vatandaş, sobasına atmak istediği kömürlerin arasında bulduğu cismi ‘el bombası’ sanıp polisi aradı. Adrese gelen bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede, cismin sertleşmiş yuvarlak kömür parçası olduğu tespit edildi.

'El bombası' zannedip polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Buharaevler Tek Ceviz Sokak’ta sobasını yakmak isteyen Zeki Biler, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan Biler, kovada kömürlerin arasında el bombasına benzettiği bir cisim fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen bomba imha uzmanları yaptığı incelemede, kovanın içinde bulunan cismin yuvarlak ve sertleşmiş kömür parçası olduğunu belirledi.

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Kömürlerin arasındaki cismin kendisini şüphelendirdiğini anlatan Zeki Biler, “Kovaya doldurduğum kömürü eve getirdim. Baktım kovanın içinde yuvarlak el bombası ya da gülleye benzer bir şey var. Elime aldım ve yıkadım, her ihtimale karşı polisi aradım” dedi.

Kaynak: DHA

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polis Çorum

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