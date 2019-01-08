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El Chapo davasında gündemi sarsan iddia! 'Emzik' eski devlet başkanı mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2019 04:15 | Son Güncelleme

Tutuklu uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzmn’ın davasında, gizli bir tanığın ifadesinde yer alan “Chupeta (Emzik)" lakaplı kişinin eski Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto Samper olduğu iddia edildi.

El Chapo davasında gündemi sarsan iddia! 'Emzik' eski devlet başkanı mı?

Tutuklu uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzmn’ın davası New York’ta devam ediyor.

“El Chapo” davasında ifadesine başvurulan bir gizli tanığın eski Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto Samper’le ilgili bilgi verdiği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILSIN TALEBİ

Gizli tanığın ifadesinde yer alan “Chupeta (Emzik)" lakaplı kimliği açıklanmayan kişinin eski Devlet Başkanı Samper olduğunu iddia eden eski Kolombiya Adalet Bakanı Rafael Nieto Loaiza, Samper hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

RÜŞVET ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Nieto Loaiza, gizli tanığın ifadesinde adı geçen Chupeta’nın Ernesto Samper olduğunu, ifadelerden yola çıkarak El Chapo’nun önderliğini yaptığı Cali Karteli’nden 500 bin dolar rüşvet aldığını iddia etti.

Samper’in seçim kampanyasına en büyük bağışın Cali Karteli tarafından yapıldığını söyleyen Loaiza, zamanında bir soruşturma açıldığını ama tüm tanıkların ifadelerini değiştirmesiyle mahkemeye gidilmediğini hatırlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
El Chapo Joaquin Guzmn emzik Kolombia Ernesto Samper

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