El Nino ne demek, Afrika sıcakları Türkiye'ye ne zaman geliyor? Dikkat hava sıcaklıkları El Nino ile 45 dereceyi bulabilir!

El Nino ile ilgili Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından açıklamada bulunuldu. Bilindiği üzere 2024'ün dünyanın en sıcak yılı olacağı ifade edildi. Türkiye'de etkisini gösteren yoğun sıcaklıklar nedeniyle birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, El Nino ne demek, Afrika sıcakları Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte, El Nino hakkında bilgiler...

EL NİNO NEDİR?

El Nino hava olayıdır. NASA'dan yapılan açıklamada Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğu belirtilmiştir.

El Nino etkisinin kademeli olarak artıracağı ve rekor sıcaklıklara neden olabileceği bildirildi.

EL NİNO'NUN TÜRKİYE'YE ETKİSİ NASIL OLACAK?

El Nino hakkında açıklamasa bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

“3 senedir dünya havayı soğutan La Nina etkisindeydi ve La Nina bitti. Yani ısınmanın ne derece büyük olduğunu bizim görmemizi engelleyen perde kalktı. Şimdi bunun üstüne El Nino gelecek. El Nino yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Sıcaklık bundan sonra artmaya devam edecek. Ağustos ayının ortasına kadar neredeyse her gün yeni bir sıcaklık rekoru yaşayabiliriz. Türkiye’de büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız bu yıl. Şimdiye kadar 49.1 dereceyi görmüştük. Çok rahat 50 derecenin üstünü göreceğimizi düşünüyorum. Bu durumda 2023 dünyanın, insanların yaşadığı en sıcak sene olacak”

