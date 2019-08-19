El Salvador Dışişleri Bakanı Hill Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill’in, yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu kapsamda Türkiye ile El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan, söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, 20 Ağustos 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında ülkemiz ile El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.”

