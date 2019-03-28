El Salvador'da eski Devlet Başkanı Funes için yeni iade talebi

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da savcılık, Nikaragua'da yaşayan ve hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan eski Devlet Başkanı Mauricio Funes'in iadesi için mahkemeye yeni bir talepte bulundu.

Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada, yeni talebin, Funes'in vergi kaçaklığı suçlaması kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Savcılar, Funes'in 270 bin dolar eksik gelir beyanında bulunarak 85 bin dolar vergi kaçırdığını iddia ediyor.

Savcılık, Eylül 2018'de, Funes hakkında kamu fonlarından zimmete 351 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla yolsuzluk soruşturması başlatmış, hakkında tutuklama kararı çıkartılan Funes ve ailesinden 3 kişi için El Salvador'a iade talebinde bulunulmuştu.

Yüksek Mahkeme 22 Mart'ta savcılığın talebini onaylamış, iade talebinin, ilerleyen günlerde El Salvador'daki Nikaragua makamlarına iletileceği belirtilmişti.

Nikaragua hükümeti, 2016'da Funes ile ailesine siyasi sığınma hakkı vermişti.

2016'dan bu yana Nikaragua'da yaşayan Funes, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

