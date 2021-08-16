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El ve ayak bakımı için kaçırılmayacak ürünler

16.08.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El ve ayak bakımlarınızı özenle yapabileceğiniz birbirinden kullanışlı ürünleri sizler için bir araya getirdik.

El ve ayak bakımı için kaçırılmayacak ürünler

1- Tırnaklarınızın kolay şekillenmesini sağlayacak tırnak makası

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Tırnaklarınızı düzgün bir şekilde kesmenize yardımcı olacak solingen tırnak makası, kolay kavranabilir yapısı ile rahat bir kullanım sağlar. Kullanışlı törpüsü ile tırnaklarına en iyi şeklini verebilir ve kaliteli malzemesi ile uzun süreli kullanım imkanı verir.
Solingen tırnak makasına Buradan ulaşabilirsiniz.

2- Parlak tırnaklar için...

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Tırnaklarınızı canlı ve parlak görünüme kavuşturabileceğiniz renk seçenekleriyle tek katta dahi üstün kapatma sağlayan pastel oje sizlerle buluşuyor. Geniş fırçası sayesinde kolaylıkla sürebilirken, zararlı madde içermemesi ile de tırnaklarınızın sağlıklı yapısını kuruyor.
Pastel Nude Ojeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Tırnaklarınızı pürüzsüz bir görünüme kavuşturun

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Tırnaklarınızı kusursuz bir şekilde düzeltmenizi sağlayacak rahat kullanıma sahip solingen törpü, tırnaklarınızı en iyi görünüme kavuşturmanıza yardımcı olacak. Kaliteli malzemelerden üretilen tırnak törpüsü, hem dayanıklığı hem de kullanışlılığı bir arada sizlere sunacak.
Solingen tırnak törpüsüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Estetik ve göz alıcı tırnaklar için...

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Kusursuz bir görünüme kavuşacağınız takma tırnaklar, üzerine dilediğiniz renkte ojeyi sürmenize olanak sağlayacak. Kolay takılabilir ve çıkarılabilir yapısı ile rahat bir kullanım imkanı veren tırnaklar, doğal bir görünüm vadediyor.
Lionesse takma tırnak paketine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Kolay kullanımlı tırnak fırçası

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El ve ayak bakımlarınız sonrasında, tırnaklarınızın gün içerisinde yıpranması durumunda tırnaklarınızı pratik bir şekilde temizleyebilmenize yardımcı olacak Nascita tırnak fırçası tam da aradığınız ürün olmaktadır. Kolay tarama, şekil verme işlemlerini basit bir şekilde yapabileceğiniz kaliteli malzemelerden üretilen fırça vazgeçilmezlerinizden olacak.
Nascita tırnak fırçasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Tüm ihtiyaçlarınız tek bir sette

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Kaliteli malzemelerden üretilen makine ve başlıkları tırnaklarınızı kesmenize, törpüleyerek şekil vermenize ve nasırlarını yok etmenize yardımcı olarak kullanışlı bir yapı sunar. Dilediğiniz her yere taşımanızı sağlayacak çantası ile her an el ve ayak bakımınızı yapabilmenize yardımcı olur.
Beurer Mp 60 elektrikli manikür ve pedikür setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Tırnaklarınıza eğlenceli desenler çizmeye ne dersiniz?

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Tırnaklarınızı rengarenk desenler ve noktalar ile süsleyebileceğiniz set ile enerjinizi yükseltecek ve yaratıcılığınızı yansıtabileceksiniz. Kolay kullanılabilir birbirinden farklı fırçalar ve nokta kalemler ile tırnaklarınıza en iyi dokunuşu yapabileceksiniz.
20 Parça Nail Art tırnak süsleme desen fırça ve dot kalem setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Takma tırnakları çıkarma işkencesine son!

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Takma tırnaklarınızı cildinize ve doğal tırnaklarınıza zarar vermeden kolay bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olacak solüsyon en iyi yardımcınız olacak. Kolay uygulanabilir yüksek kalitedeki ürün, çıkarma pedi ile birlikte en iyi sonucu almanızı sağlayacak.
Match takma tırnak çıkarma solüsyonuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Tırnak bakım kremi olmazsa olmaz

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El ve ayak tırnaklarınızı güçlendirmeniz için üretilen formül mükemmel bir bakım sağlar. Tırnak etlerini nemlendirerek yumuşatır ve cildinizi besler. Yağ içermeyen yapısı sayesinde kolayca emilir ve kusursuz tırnaklara kavuşturur.
Neutrogena Norveç formülü el ve tırnak bakım kremine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Ayak bakımınız için

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Ayak tırnaklarınız için özel olarak tasarlanan makas çıtçıtlı özelliği ile kullanışlılık ve pratiklik sağlar. Tırnaklarınızı sağlıklı ve iyi görünümlü şekillerine kavuşturabileceğiniz makas ayak bakımınıza hakettiği değeri vermenize yardımcı olur.
Trim Trim Easy Hold ayak tırnak makasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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