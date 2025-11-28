KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

İnternetten aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurdu! Zayıflama kahvesi kullanır mı?

İçerik devam ediyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, doktor kontrolü olmadan iki ay boyunca düzenli olarak zayıflama kahvesi tüketen 32 yaşındaki üç çocuk annesi Özge İkibaş, kalbi durduktan sonra hastanede 1,5 ay süren yoğun tedaviyle sağlığına kavuştu. Ödemiş Devlet Hastanesi’nde acil müdahale ile hayata döndürülen İkibaş, entübe olarak geçen 15 günlük kritik sürecin ardından tedavisini tamamlayarak taburcu edildi. Doktorlar, kontrolsüz kullanılan zayıflama ürünlerine karşı uyardı.

Ödemiş'ten Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, ardından da Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İkibaş'ın kalbinin durma sebebini araştıran doktorlar, bir yakınından genç kadının bir süredir internetten aldığı zayıflama kahvesini içtiğini öğrendi.

İnternetten aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurdu! Zayıflama kahvesi kullanır mı? 1

Hastanın vücudunda biriken toksik maddenin atılması için tedavi yürütüldü. İkibaş, 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu, taburcu edildi.

İnternetten aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurdu! Zayıflama kahvesi kullanır mı? 2

"HİÇ TAVSİYE ETMİYORUM"

Özge İkibaş, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Kilo vermek için internetten aldığı zayıflama kahvesini 2 ay önce içmeye başladığını belirten İkibaş, şöyle konuştu: "Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kimse kullanmasın, sonu kötü oluyor. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar."

İnternetten aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurdu! Zayıflama kahvesi kullanır mı? 3

İkibaş, çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok özlediğini dile getirdi.

"KONTROLLÜ KULLANILMASI GEREKİR"

Hastanın tedavisini yürüten Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat ise İkibaş'ın hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu kaydetti.

İnternetten aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurdu! Zayıflama kahvesi kullanır mı? 4

Hastanın Ödemiş'ten hastaneye gelene kadar çok kez kalbinin durduğunu, kalbin müdahaleyle çalıştırıldığını anlatan Ayvat, "Solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyonu testleri düşmüştü. Kalbin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği çok azalmıştı. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük. Tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki oksijen ve karbondioksit değerlerine göre solunum cihazını ayarladık. Böbrek destek tedavisine devam ettik." ifadelerini kullandı.

İnternetten aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurdu! Zayıflama kahvesi kullanır mı? 5

"BU MADDELER ANİ KALP DURMASINA NEDEN OLUYOR"

Ayvat, benzer vakalarla sık karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu: "Çeşitli ilaçlar ve maddeler kullanan gençlerimiz de geliyor, zayıflama ilaçları, çayları ve kahveleri kullanan hanımlarımız da geliyor. Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Pek çok yan etkileri var. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor. Çok daha dikkatli, kontrollü kullanılması gerekiyor. Bunların Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir."

İnternetten aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurdu! Zayıflama kahvesi kullanır mı? 6Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isınırken para saçmayın: 6.000 lira tasarruf edin!Isınırken para saçmayın: 6.000 lira tasarruf edin!
101 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı101 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı

Anahtar Kelimeler:
İzmir kahve kalp hastalıkları kilo vermek için zayıflama kilo verme hikayeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.