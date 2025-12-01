KADIN

Küresel bir tehdit: HIV nasıl bulaşır? Uzmanlar uyardı

Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Işık Altınkaya, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında yaptığı açıklamada HIV enfeksiyonunun hala küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, hastalığın doğru önlemlerle tamamen önlenebilir olduğuna dikkat çekti.

Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 1 Aralık’ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılında "Dünya AIDS Günü" olarak kabul edildiğini anımsatan Uzm. Dr. Altınkaya, "AIDS, İnsan Bağışık Yetmezlik Virüsüne (HIV) bağlı olarak gelişen bulaşıcı, kronik ve viral bir enfeksiyondur. Hastalık en sık korunmasız cinsel temasla, damar içi madde kullanıcılarının ortak enjektör paylaşımıyla ya da hamilelik, doğum ve emzirme dönemlerinde anneden bebeğe bulaş yoluyla yayılmaktadır. Bunun dışında günlük aktiviteler, öpüşme, sarılma, tokalaşma; kişisel eşyaların, yiyecek ya da suyun paylaşılması gibi sıradan temaslarla HIV bulaşmaz" dedi.

"KRONİK BİR SÜREÇ HALİNE GELMİŞTİR"

HIV virüsünden korunmada önlem almanın tedaviden çok daha etkili ve ekonomik olduğunun altını çizen Altınkaya, "Günümüzde hastalığın teşhis, tedavi ve bakım olanaklarının gelişmesiyle birlikte HIV enfeksiyonu, fırsatçı enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, doğru yönetildiğinde kişilerin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine imkan sağlayan yönetilebilir kronik bir süreç haline gelmiştir" diye konuştu.

"MUTLAKA HIV TESTİ YAPILMALIDIR"

AIDS'in bağışıklık sistemini hedef aldığını belirten Uzm. Dr. Altınkaya, "HIV, bağışıklık sistemini hedef alır ve kişinin normalde hastalık yapmayan mikroorganizmalara karşı savunmasız hale gelmesine neden olur. Ayrıca bazı kanser türlerine karşı da duyarlılığı artırır. Virüs bağışıklık sistemini zayıflatıp bozduğu için enfekte kişiler zamanla bağışıklıklarını kaybederler. HIV enfeksiyonunun tedavi edilmediğinde yıllar içinde ilerleyerek yol açtığı en ileri aşama AIDS olarak adlandırılır. AIDS; belirli kanserlerin, enfeksiyonların veya diğer ciddi klinik durumların ortaya çıkmasıyla kendini gösterir."

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK BİR ADIMDIR"

Altınkaya, "HIV enfeksiyonu, önlenebilir bir hastalıktır ve bu çok önemlidir. Kişinin HIV durumunu bilmesi yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda bulaştırıcılığın önlenmesi açısından toplum sağlığı için de kritik bir adımdır. Günümüzde etkin tedaviler sayesinde HIV ile yaşayan bireyler uzun bir ömür sürebilmekte ve virüsün bulaştırıcılığı neredeyse tamamen ortadan kalkabilmektedir. Bu nedenle şüpheli her durumda mutlaka HIV testi yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

