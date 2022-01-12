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El ve ayaklardaki morarmalara dikkat! Nüfusun %10’unda bu hastalık var

12.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalarda özellikle hassas cilde sahip olanların el ve ayaklarında hassasiyet yaşanabilir. El ve ayaklarınızda renk değişiklikleri, solukluk, morarma, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren ve bir dolaşım bozukluğu olan raynaud sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

El ve ayaklardaki morarmalara dikkat! Nüfusun %10’unda bu hastalık var

Adına pek de aşina olmadığımız raynaud sendromu, genellikle soğuk ve ruhsal gerginlikler gibi nedenlerle el parmakları, ayak parmakları, burun ve kulak gibi vücudun uç kısımlarındaki küçük damarların spazmı (büzüşmesi) sonucu kan dolaşımının bozulmasına bağlı olarak ciltte gelişen solukluk, morarma ve kızarıklıkla kendini belli eden bir hastalık.

Bir tür dolaşım bozukluğu olan raynaud sendromunun iki farklı çeşidi bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Kemal Korkmaz, hastalığın sebeplerini şöyle anlatıyor: “Raynaud sendromunu tetikleyen başlıca nedenler arasında soğuğa maruziyet ile stres gibi ruhsal gerginlikler yer alıyor. Genellikle 30 yaşın altındaki kişilerde görülürken, kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır. Toplumda yaklaşık %10 oranında görülmektedir.”

EL VE AYAK PARMAKLARINA DİKKAT

Doç. Dr. Korkmaz, raynaud sendromunun belirtilerinin en sık el ve ayak parmaklarında, nadiren dil, burun ve kulakların uç kısımlarında da görüldüğünün altını çiziyor. Birincil raynaud sendromunda belirtilerin genellikle simetrik yani her iki el veya ayak parmaklarında; ikincil raynaud sendromunda ise asimetrik olarak yani bir veya birkaç parmakta görülebildiğini belirten Doç. Dr. Korkmaz, sıklıkla soğuk ve stres durumlarında tetiklenen damarlardaki büzüşme sonrası etkilenen bölgenin cildinde soğukluk, solukluk, ağrı, uyuşukluk ve karıncalanma oluştuğunu anlatıyor. Cildin önce soluk beyaz renkte iken sonra mavi-mor renge dönüştüğünü, damarlardaki büzüşmenin düzelmesi sonrası kan akımı artarak cildin pembe-kırmızı renge döndüğünü ifade eden Doç. Dr. Korkmaz, “Birincil raynaud sendromunda etkilenen bölgede yara ve kangren oluşumu pek görülmez. İkincil raynaud sendromunda yara ve kangren oluşabilir” diyor.

MUTLAKA ELDİVEN VE ÇORAP KULLANIN

Doç. Dr. Korkmaz, raynaud sendromunun tedavisinde amacın altta yatan hastalıkları ve durumları tedavi ederek, atakların sıklığı ile şiddetini azaltmak ve doku hasarını önlemek olduğunu söylüyor. Tedavi sürecinde öncelikle soğuğa maruziyetten kaçınılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Korkmaz, el ve ayakların sıcak suyla yıkanması gerektiğini ve soğuk ortamlarda sıcak tutan eldiven ve çorap giyilmesi gerektiğini dile getirdi.

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