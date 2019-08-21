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El, yanak derken sıra geldi koltuk altına! Ünlüler şimdi de koltuk altına botoks yaptırıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Dudak, yanak, el botoksu derken ünlüler şimdi de koltuk altları için botoks yaptırıyor. Bu ünlülerden biri de Chrissy Teigen. Aşırı terleme sorunu olduğu için koltuk altlarına botoks enjeksiyonu yaptıran model ve oyuncu Chrissy Teigen, bu anlarını Instagram hesabından paylaştı. Teigen, bu paylaşımına 'koltuk altlarım botokslandı. Bu şimdiye kadar yapığım en iyi hamle' notunu düştü.

El, yanak derken sıra geldi koltuk altına! Ünlüler şimdi de koltuk altına botoks yaptırıyor

Ünlüler arasında hızla yayılan koltuk altı botoks trendine ABD'li oyuncu ve model Chrissy Teigen de katıldı. Aşırı terleme (Hiperhidroz) problemi nedeniyle özellikle yazın oldukça sıkıntı çektiğini söyleyen Teigen, botoks aşamalarını da Instagram hesabından yayınladı.

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'Tekrar ipek elbiseler giyebileceğim için oldukça mutluyum' diyen Chrissy, 'Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi hamle. Benim gibi bu sorunu yaşayan kadınlar varsa bu eziyetten acısız bir şekilde kurtulabilir' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde TV sunucusu Jessica Rowe da aşırı terleme sorununu botoksla çözdüğünü sosyal medyadan duyurmuş, kadınların terleme konusunda utanmamaları gerektiğini bu şekilde sorunlarından kurtulabileceğini yazmıştı.

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İngiltere merkezli Esho Kliniği'nin kurucusu olan önde gelen kozmetik doktor Tijion Esho, kadınların bu yeni güzellik çılgınlığı hakkında şöyle konuşuyor: 'Bu işlem aslında çok yaygın bir uygulama. Yaptıracak olan kişiler mutlaka uzmana yaptırmalıdır. Dudak dolgusunu kendisi yapmaya çalışanlar ya da ucuza mal ederek merdiven altı prosedürleri uygulatanların sonu hiç iyi olmuyor. Yanlış uygulamalardan dolayı doku kayıpları, büyük yara izleriyle kliğinimize gelenlerin sayısı oldukça fazla. Bu yüzden işi bilene bırakmak her zaman önemli.

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UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Koltuk altı botoksuyla ter bezlerinini terletmeye teşvik eden lif tabakası bloke ediliyor. Sinirlerden ter bezlerine giden sinyalleri engeller ve ter bezlerine ter üretmeyi bırakmalarını söyler. Botoks uygulaması öncesinde terleyen bölgeleri tespit etmek için Minor Test (Nişasta testi) yapılıyor. Bu testten sonra botoks uygulamasına geçiliyor. Uygulama bölgesine lokal anestezi yapılarak da ağrı hissi azaltılıyor.'

Dr. Esho tedavi uygulandıktan 3-5 gün sonra etkisini gösterdiğini iki hafta sonunda da etkili olduğunu söylüyor.


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Chrissy Teigen koltuk altı botoks

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