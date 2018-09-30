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Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

ŞOFÖR TUTUKLANDI Adana'da sokakta oynayan 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a kullandığı kamyonetle çarpıp kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Amır Harba tutuklandı, yanındaki Abdulmelik El Cevher ise serbest bırakıldı.

Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)

ŞOFÖR TUTUKLANDI
Adana'da sokakta oynayan 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a kullandığı kamyonetle çarpıp kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Amır Harba tutuklandı, yanındaki Abdulmelik El Cevher ise serbest bırakıldı.
Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Harba'nın kamyoneti de incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

FOTOĞRAFLI

Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)

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