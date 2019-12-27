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  4. Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'da saat 10:02'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem saat 10:02'de kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

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deprem Elazığ

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