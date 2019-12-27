Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem saat 10:02'de kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2019
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 27.12.2019, 10:02:25 TSİ
Enlem : 38.3938 N
Boylam : 39.0018 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/qoocRCuAPn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.
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