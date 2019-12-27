Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem saat 10:02'de kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

