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Elazığ’da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

20.06.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir caminin avlusunda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Elazığ’da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak’ta bulunan Rüstempaşa Camisi’nin avlusunda meydana geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, avluda hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisin incelemesinde şahsın 23 yaşında iki çocuk babası T. Ş. olduğunu tespit etti. Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


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