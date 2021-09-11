HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Elazığ'da halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu

Elazığ'da halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu

11.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu. Halı almak için birbiri ile yarışan kalabalık korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarırken o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Elazığ’da bir mağaza sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile metrekare fark etmeden halıları 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu.

İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. 50 liraya halı almak isteyen vatandaşların izdihamı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı.

Screenshot_4

(İHA)

İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Uzaktan bakan ne olduğunu anlayamıyorUzaktan bakan ne olduğunu anlayamıyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.