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  4. Elazığ'da iğrenç olay! Okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz etti

Elazığ'da iğrenç olay! Okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz etti

19.04.2024 20:31
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Elazığ'da bir lisede okul müdürü, 9 kız öğrenciyi taciz etti. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen okul müdürü tutuklandı.

Elazığ'da iğrenç olay! Okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz etti

Olay, Elazığ’da bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kız çocuğu CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken son olarak bir kızın daha şikayetçi olması üzerine G.C., yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından adliyeye sevk edildi. Okul müdürü, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ taciz
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