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Elazığ'da ilginç olay! 200 bin lira fiyat biçti, gören almak için arıyor... Tek bir sorunu var

04.02.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da iki hafta boyunca etkili olan kar yağışı ilginç ve güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Garsonluk yapan 45 yaşındaki Murat Çevik, birkaç arkadaşının da yardımıyla kardan araba yaptı. Çevik arabayı ağaç dalları ve çeşitli eşyalar ile süslerken, kardan arabaya el arabasının tekerleklerini, aynalarına da mutfakta bulunan süzgeçleri taktı. Çevik, ''Arabayı telefonumdaki kişilere attım. Kaç lira olduğunu sordular ben de 200 bin lira dedim ancak tek sorunu güneşte erimesi'' dedi.

Elazığlı bir vatandaş, yoğun kar yağışının ardından 5 saatlik bir çalışma sonucu yaptığı kardan yaptığı arabasına 200 bin lira değer biçti. Her gün arabasının temizliğini yapan Çevik, aynı zamanda eriyen yanlarını da karla doldurarak bakımını yapıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören araba sahibi tarafından, sosyal medyadan gelen bir teklif üzerine 200 bin lira değer biçildi.

"GÜNEŞ GÖRÜNCE ERİYEN BİR ARABAM VAR''

Kardan arabanın mimari Garson Murat Çevik, "Kış aylarında yoğun bir şekilde kar yağdığı için fazla müşteri gelmiyor. Biz de bu boşlukta canımız sıkıldı ne yapalım, ne edelim diye düşünürken bende tutum bir araba yaptım. Yıllardır arabam yok, dedim modifiyeli bir araba yapayım nasıl olur. Şu an güneş görünce eriyen bir arabam var. Tekerlekleri de gerçek el arabasından çıkardık. Aynalarını da süzgeçten yapıp taktım. Gelen müşteriler de beğenip resim çekiyorlar. Beş saatimi aldı yapması. Kar kütlesi vardı ancak azdı bizde etraftaki karları toplayıp üzerine bırakıp ince ince kesip en sonda ayarlamaları yapıp ortaya böyle bir araba çıktı.

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200 BİN LİRA DEĞER BİÇTİ

Camlarını siliyorum her gün eriyen taraflarını dolduruyorum bir süre daha kalacak ama hava açıldı bundan sonra yağış olmazsa arabam 3 gün sonra yok. Arabayı WhatsApp'a attım kayıtlı olanlar kaç lira olduğunu sordular hatta patronum bile ne kadar olduğunu sordu ben de 200 bin lira ancak güneş gördü mü eriyor dedim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Elazığ
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