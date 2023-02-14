Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi, 1 Mart'ta mı açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Elazığ'da okulların açılacağı tarih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları beraberinde sorgulanmaya başladı. Depremin etkilendiği 10 ilde 20 Şubat'a kadar uzatılan okul tatili, Bakan Özer'in yeni açıklamalarına göre, 1 Mart'a kadar uzatılmıştı. Öte yandan üniversitelerde de uzaktan eğitim kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deprem bölgesinde 95 okulun yıkık ve hasarlı olması 1 Mart itibarıyla isteyen öğrencilerimize Elazığ dahil 11 ilde başlama imkanı veriyor." dedi. Elazığ afet bölgesi içinde mi? İşte açıklamanın detayları...

ELAZIĞ AFET BÖLGESİ Mİ?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem beraberinde 10 ili etkiledi. Bu afet bölgelerinin arasında Elazığ bulunmamaktadır.

ELAZIĞ'DA OKULLAT TATİL Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?

Afet bölgesi olmayan illerde okullar 20 Şubat'ta açılacak. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak. Bakan Özer, afet bölgesi olan 10 ilde tatillerin 1 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER LİSTESİ

Kahramanmaraş

Hatay

Malatya

Gaziantep

Adıyaman

Diyarbakır

Şanlıurfa

Kilis

Adana

Osmaniye



