HABER

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

Elazığ'da, apartmanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Merkez Sarayatik Mahallesi'ne bağlı Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman tahliye edilirken, yangın da itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye erlerinin uzattığı yangın merdiveniyle birinci kattaki dairenin balkonundan alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen ve sağlık görevlilerince hastaneye götürülen apartman sakinlerine, oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

apartmanin-bodrum-katinda-yangin-2si-cocuk-5-kisi-hastanelik-oldu_4375_dhaphoto3

(DHA)

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdıAlanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Alanya’da tefeci operasyonu: 4 gözaltıAlanya’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ yangın

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.