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  4. Elazığ'daki karakol bahçesinde silah sesleri! Ekipler sevk edildi

Elazığ'daki karakol bahçesinde silah sesleri! Ekipler sevk edildi

25.05.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, elindeki pompalı tüfekle polis karakolunun bahçesine gelerek, havaya rastgele ateş açan H.A., gözaltına alındı.

Elazığ'daki karakol bahçesinde silah sesleri! Ekipler sevk edildi

Olay, saat 14.30 sıralarında, Olgunlar Mahallesi'ndeki Bahçelievler Şehit Mustafa Demirci Polis Merkezi'nde meydana geldi.

Ailevi ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.A., karakol bahçesine pompalı tüfekle gelerek, havaya rastgele ateş açtı.

TAKVİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Karakoldaki polisler, hemen müdahale ederken, dışarıdan da takviye ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.

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H.A., polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

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Olayda yaralanan olmazken, H.A.'nın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

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(DHA)

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