Elazığ depreminden sonra başlamıştı, çalışmalar tamamlandı! Elazığ depreminin ardından 60 bin kişi yeni evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı. Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla 20 bin 307 konutun hak sahibi için kurasını çektik. Bunların içerisinde de 18 bin 524 konutun da teslimi gerçekleştirildi bütün Elazığ içerisinde. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. İki sene içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu.” ifadelerini kullandı.

Elazığ depreminin ardından yenilenen konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun olarak inşa edildi. Sosyal donatıları, parkları, açık ve kapalı otoparklarıyla kent modern bir görünüme kavuştu.

“SİVRİCE’DE İSE BÖLGENİN MİMARİ YAPISINA UYGUN OLARAK 305 KONUT, 86 İŞ YERİ VE BİR CAMİNİN YAPIMI 15 AYDA TAMAMLANDI”

Depremden en çok etkilenen Sivrice’de ise bölgenin mimari yapısına uygun olarak 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Sivrice ile ilgili olarak “Sivrice, aslında depremin merkeziydi ve oraya müthiş bir proje yapıldı. Gölün kıyısında az katlı, bir-iki katlı, villa tarzı konutlar. Şimdi oranın birinci etaplarını teslim ettik.” diye konuştu.

“KONUTLAR ÖNCEKİLERE NAZARAN ADETA BİR SARAY”

Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde inşa edilen kontlardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, konutların öncekilere nazaran adeta bir saray olduğunu ve hayallerindeki evlere kavuştuklarını söyledi.

Vatandaşlar ayrıca yeni yapılan konutların; depreme dayanıklı, temelleri sağlam ve güvenli yapılar olması dolayısıyla hiçbir korku ve kaygı duymadıklarını, rahat olduklarını ve konutlara güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

BAKAN KURUM: ELAZIĞ'DA YENİ BİR ŞEHİR KURDUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Devletimiz bütün gücüyle, tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalıştı! Elazığ’da yeni bir şehir kurduk. Şu ana kadar 60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Hamdolsun!"



