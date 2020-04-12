HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ depremini tahmin etmişti! Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı

Elazığ depremini tahmin etmişti! Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bu sabah Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Görür, "Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.

Elazığ depremini tahmin etmişti! Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün meydana gelen deprem, daha önceki depremlerle aynı yerde, yani Başkale Fayı (BŞF) ile Hasan Timur Fayı'nın (HTF) kesim yerine yakın. Bu bölge bir süredir aktif. Bu depremlerin her iki fayın ülkemiz sınırları için de kalan kısımlarıyla etkileşeceğinden endişe ediyorum. Onun için Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli diyorum. Karlıova, biliyorsunuz, KAF ile DAF’ın kesim yeri. Burası sürekli açılıyor. Depremin olduğu yer ile KAF üzerindeki Yedisu ve DAF üzerindeki Bingöl arası uzun zamandır deprem bekleyen yerler. O bakımdan deprem dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

Görür daha önce de Elazığ için uyarılarda bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Selin hemşire sosyal medyadan isyan etti!Selin hemşire sosyal medyadan isyan etti!
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Naci Görür Bingöl Karlıova

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Diğer Haberler
Selin hemşire sosyal medyadan isyan etti: Korona değil cehalet öldürecek

Selin hemşire sosyal medyadan isyan etti!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Emekli pilot Mustafa Özden Türkon koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Emekli pilot koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul'da lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü

Sokağa çıkma yasağı sessizliği ona yaradı

Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.