Elazığ Hipodromu'nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk'ün bize açtığı yolda gidiyoruz"

Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nce Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği büyük bir coşkuya sahne oldu.

"CUMHURİYET DEFİLESİ"

Cumhuriyet'in 102'incı yılı anma programına Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizler Ozan, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, dernek üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte düzenlenen "Cumhuriyet defilesi" ise Cumhuriyet coşkusuna adeta yeni bir anlam kattı. Aralarında 70 yaşını geçen kadınların da bulunduğu katılımcılar, Cumhuriyet dönemi ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle podyuma çıktı.

Cumhuriyetin zarafetini ve kadınların gücünü simgeleyen yürüyüşleriyle izleyenleri duygulandıran ve alkış alan kadınlar, 'yaşın sadece bir rakam' olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kadınlar, defile sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

"ATATÜRK'ÜN BİZE AÇTIĞI YOLDA GİDİYORUZ"

Cumhuriyet'in kadınlar için taşıdığı öneme dikkat çeken Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizler Ozan, "Bugün burada böyle bir organizasyonu yapmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada hep birlikte 29 Ekim'i kutluyoruz. Atatürk'ün bize açtığı yolda gidiyoruz. Yolumuz açık olsun. Bu güzel organizasyonu bize tattıran sevgili öğrencim Bursa Nilüfer Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet yaşadıkça Türk Kadınlar Konseyi Derneği ve kadınlarımız yaşasın" dedi.

"BÜYÜK BİR UMUT VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Cumhuriyet'in birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir değer olduğunu vurgulayan Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ise "Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin düzenlemiş olduğu defileye ev sahipliği yapmaktan ve siz değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük bir umut ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada sadece bir defile izlemeyeceğiz. Bu defilede Cumhuriyet dönemi Türk kadının asaleti, duruşu, zerafeti ve geçmişten bugüne uzanan bir ilham kaynağı olarak karşımızda olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız bu anlamlı günlerde Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı en büyük değerlerden biri olan kadının sosyal ve kültürel hayattaki yerini bir kez daha gururla hatırlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır