KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Elazığ Hipodromu'nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk'ün bize açtığı yolda gidiyoruz"

İçerik devam ediyor

Elazığ’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, anlamlı ve zarif bir etkinlikle taçlandı. Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim kutlamalarında, yaşları 70’i aşan kadınların da aralarında bulunduğu katılımcılar podyuma çıkarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nce Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği büyük bir coşkuya sahne oldu.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 1

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 2

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 3

"CUMHURİYET DEFİLESİ"

Cumhuriyet'in 102'incı yılı anma programına Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizler Ozan, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, dernek üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 4

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 5

Etkinlikte düzenlenen "Cumhuriyet defilesi" ise Cumhuriyet coşkusuna adeta yeni bir anlam kattı. Aralarında 70 yaşını geçen kadınların da bulunduğu katılımcılar, Cumhuriyet dönemi ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle podyuma çıktı.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 6

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 7

Cumhuriyetin zarafetini ve kadınların gücünü simgeleyen yürüyüşleriyle izleyenleri duygulandıran ve alkış alan kadınlar, 'yaşın sadece bir rakam' olduğunu bir kez daha gösterdi.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 8

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 9

Kadınlar, defile sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 10

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 11

"ATATÜRK'ÜN BİZE AÇTIĞI YOLDA GİDİYORUZ"

Cumhuriyet'in kadınlar için taşıdığı öneme dikkat çeken Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizler Ozan, "Bugün burada böyle bir organizasyonu yapmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada hep birlikte 29 Ekim'i kutluyoruz. Atatürk'ün bize açtığı yolda gidiyoruz. Yolumuz açık olsun. Bu güzel organizasyonu bize tattıran sevgili öğrencim Bursa Nilüfer Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet yaşadıkça Türk Kadınlar Konseyi Derneği ve kadınlarımız yaşasın" dedi.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 12

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 13

"BÜYÜK BİR UMUT VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Cumhuriyet'in birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir değer olduğunu vurgulayan Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ise "Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin düzenlemiş olduğu defileye ev sahipliği yapmaktan ve siz değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük bir umut ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada sadece bir defile izlemeyeceğiz. Bu defilede Cumhuriyet dönemi Türk kadının asaleti, duruşu, zerafeti ve geçmişten bugüne uzanan bir ilham kaynağı olarak karşımızda olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız bu anlamlı günlerde Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı en büyük değerlerden biri olan kadının sosyal ve kültürel hayattaki yerini bir kez daha gururla hatırlıyoruz" diye konuştu.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 14

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 15

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 16

Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 17

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 18

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 19

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 20

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 21

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 22

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 23

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 24

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 25

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 26

Elazığ Hipodromu nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk ün bize açtığı yolda gidiyoruz" 27

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kas ağrısı, bulantı, ishal: Bu kez farklı geliyor! Kas ağrısı, bulantı, ishal: Bu kez farklı geliyor!
Uzmanı uyardı: Çocuklarda bu belirti varsa doktora götürün!Uzmanı uyardı: Çocuklarda bu belirti varsa doktora götürün!

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Elazığ Cumhuriyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.