Elazığ Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

Karako\u00e7an il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kavalc\u0131k k\u00f6y\u00fcnde hayvanlar\u0131n\u0131 otlatmaya \u00e7\u0131karan k\u00f6yl\u00fcler, nesli t\u00fckenme tehlikesi alt\u0131nda olan va\u015fa\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\nAv\u0131n\u0131 yerken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen va\u015fak, bir s\u00fcre bekledikten sonra, h\u0131zla b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Dedesi hediye etti! Gizemli ta\u015f\u0131 kasada sakl\u0131yor\u0130\u015fte 'G\u00f6k ta\u015f\u0131 par\u00e7alar\u0131n\u0131n de\u011feri ne kadar?' sorusunun cevab\u0131At kestanesi faydalar\u0131 nelerdir? Tam bir \u015fifa kayna\u011f\u0131!