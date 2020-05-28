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  4. Elazığ Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

Elazığ Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 17:29 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.

Elazığ Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.

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