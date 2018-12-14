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Elazığ'da 15 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın 4 ilçe kırsalında bulunan 15 bölge, 1 yıl süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın 4 ilçe kırsalında bulunan 15 bölge, 1 yıl süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Elazığ Valiliği'nden Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu olmak üzere 4 ilçede ilan edilen 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasıyla ilgili yapılan yazılı açıklama, şöyle:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2018-15 Aralık 2019 tarihleri arasında 389 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1 yıl süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

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