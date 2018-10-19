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Elazığ'da 3 muhtar görevinden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Elazığ'da 3 muhtar görevinden uzaklaştırıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 3 köy muhtarı görevinden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, Karakoçan ilçesine bağlı Çavuşyolu, Bazlama ve Demirdelen köylerinin muhtarları hakkında, "terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı olduğu, görevlerinin niteliğiyle bağdaşmayan eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırma kararı alındı.

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 259 muhtarın görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

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