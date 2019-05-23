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Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist öldürüldü.

Erkan BAY/ARICAK (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist öldürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekat timleri, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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