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Elazığ'da kamyonet, iş yerinin duvarına çarpıp içeri girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinin duvarına çarparak içeri girdi.

Elazığ'da kamyonet, iş yerinin duvarına çarpıp içeri girdi: 2 yaralı

Erkan BAY/KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada, kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 23 BZ 732 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki oto bakım servisinin duvarına çarptı. Kamyonetin duvarı delip içeriye girdiği kazada, sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında, iş yerinde kamyonetin çarptığı bölümde, kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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Elazığ'da kamyonet, iş yerinin duvarına çarpıp içeri girdi: 2 yaralıElazığ'da kamyonet, iş yerinin duvarına çarpıp içeri girdi: 2 yaralı

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