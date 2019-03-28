Elazığ’da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 S 0026 plakalı öğrenci servisi ile 06 ED 3631 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada serviste bulunan 4 öğrenci hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



