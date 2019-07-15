Elazığ'da şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, 4 katlı apartmanın çatısını uçurdu.

Alınan bilgiye göre, Akçakiraz beldesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

Beldede 4 katlı bir binanın çatısı yerinden sökülünce, apartman sakinleri korkulu anlar yaşadı.

Olayda, uçan çatının üzerine düştüğü bir ceviz ağacının dalları ile apartmanın bazı pencere camları kırıldı, bir dükkanın çatısı da zarar gördü.

Rüzgarın etkisiyle çatıda bulunan güneş enerjileri devrildi, ısıtma panellerinin camları parçalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevre güvenliği aldı.

Apartman sakini Şaban Kılıç, şiddetli rüzgarın apartmanlarına büyük bir zarar verdiğini, mağdur olduklarını söyledi.

Yaşadıkları olayın bir afetten farkı olmadığını ifade eden Kılıç, "Apartmanın güney tarafından hortum gibi bir şey gelip çatıyı alıp binanın ön tarafına fırlattı, büyük bir korku yaşadık. Zararı karşılayacak gücümüz yok. Bunun afetten farkı yok. Yetkililerden hasar gören yerlerin onarılması için destek bekliyoruz." diye konuştu.

