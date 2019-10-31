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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler bu kapsamda şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde narkotik köpek ile arama yaptı.

Operasyonda 3 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, sürücüler U.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Elazığ gözaltı uyuşturucu

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