Elazığ'da yaban hayvanları için 10 ton yem

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi ekiplerince yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kentteki çeşitli bölgelerde bulunan avlaklara saman ve buğday bıraktı. Yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere, şu ana kadar 10 ton yem bırakıldığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum