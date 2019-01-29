HABER

Elazığ'da yaban hayvanları için 10 ton yem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.

Elazığ'da yaban hayvanları için 10 ton yem

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi ekiplerince yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kentteki çeşitli bölgelerde bulunan avlaklara saman ve buğday bıraktı. Yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere, şu ana kadar 10 ton yem bırakıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da yaban hayvanları için 10 ton yemElazığ'da yaban hayvanları için 10 ton yem

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İlk kez evi oldu, sokaklardan kurtulduİlk kez evi oldu, sokaklardan kurtuldu
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyorBinali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyor

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlıyor

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu'da arkadaşlarıyla ava gittiği sırada ölen çocuk şaka kurbanı çıktı

Arkadaşlarıyla avlanırken ölmüştü! Ölüm sebebi kahretti!

Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.