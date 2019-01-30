Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da bir kişiyi evinin önünde öldüren şahıs, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önce gün merkez Akpınar Mahallesi Bozca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Zülfü Metin Canpolat, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Canpolat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın zanlısı G.P., düzenlenen operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, ‘ateşli silahla kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. Şüphelinin cinayeti alacak-verecek meselesi yüzünden işlediği ileri sürüldü.
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