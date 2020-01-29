HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:39 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aracılığıyla gönderilen oyuncaklar, Kültür Park Çadırkent'e kurulan psikososyal destek çadırında çocuklara verildi.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada bire bir vatandaşlarla ilgilendiklerini söyledi.

Bu kapsamda çocuklara destek verdiklerini aktaran Bozkurt, "Elazığ Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek birimleri olarak, ilk günden tüm ekibimiz ile sahayı bir an bile boş bırakmadık. Bütün vatandaşlarımızı dinleyip sorunların çözümü için gerekli çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Depremden etkilenen çocukları sosyal yaşama katmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çocukları bu anlamda rehabilite etmek, yaşadıkları travmanın etkisinden kurtarmak amacı ile psikososyal destek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Oyun alanlarında müzik etkinlikleri ile çocukların kaliteli vakit geçirmesini kısmen de olsa sağlayarak onları sosyal hayata hazırlamaya çalışırken, dağıttığımız bu oyuncaklar da katkı sağlayacak."

Bakan Selçuk'un, depremin ardından Elazığ'a gelip sahada çeşitli temaslarda bulunduğunu anımsatan Bozkurt, "Bakanımız alanı gezerken çocuklara oyuncak verilmesi konusunda talimat verdi, çocukları sevindirelim diye. Bunun üzerine oyuncaklar gönderildi. Bakanlığımızın gönderdiği oyuncakları çocuklarımıza dağıtıyoruz. "şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Sevgilisinin ölümünden 2 gün sonra kanlar için bulunduSevgilisinin ölümünden 2 gün sonra kanlar için bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çadır kent Depremzede Elazığ oyuncak

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

YPG/PKK'lı teröristler Tel Rıfat'tan Afrin'e saldırdı: Yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!

Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı

Denizli’de suç örgütüne operasyon!

Isparta'da korkutan yangın! 5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.