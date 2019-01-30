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Elazığ’ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kar yağışı nedeniyle Elazığ’ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi.

Kar yağışı nedeniyle Elazığ’ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi.

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