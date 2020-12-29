Elbisenin olmazsa olmazı! Abiye kullanımında aksesuar uyumu nasıl olmalıdır?

Takı bir abiye elbisenin en önemli aksesuarı ve süsüdür. Giyeceğiniz abiyeler gerek rengiyle, gerek dekoltesinin boyuyla veya giyeceğiniz mekanla ilgili olarak kullanacağınız takı da farklı olmalıdır.

Moda Tasarımcısı Pınar Ay da abiye kullanımında aksesuar uyumuna dikkat çekti ve şöyle konuştu: 'Aksesuar yanlış kullanıldığı takdirde çok güzel bir elbise değerini yitirebilir. Elbisede işleme taş ve kristal varsa kesinlikle çok küçük takılar önermekteyim. Özellikle omuz ve yaka kısmında kristal işlemeli olan kıyafetlerde küpe takılmamalı ya da çok minik olmalıdır. Ayakkabı ve çanta uyumunda kontrast renkleri daha fazla tavsiye etmekteyim.

EĞER KIYAFETİNİZ SAKS MAVİSİYSE...

Saks mavisi giyen bir kadının koyu bordo çanta ve ayakkabı giymesi hoş durabilir. Fakat ayakabı ve çanta aynı renk olmalıdır. Saç aksesuarlarını biraz demode bulmaktayım. Gelinlerin haricinde abiye giyen bir kadının saç aksesuarı giymemesi gerektiğini düşünüyorum.



