Elbistan’da trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Termik yolunun Darende ile Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta Çoğulhan istikametine giden Bülent Ü. yönetimindeki 46 VG 342 plakalı otomobil, Büyükyapalak Mahallesi yönünden gelen Burak Ç.’nin (25) kullandığı 46 E 2634 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Burak Ç. idaresindeki otomobil metrelerce savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Burak Ç. ağır yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Burak Ç. ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



