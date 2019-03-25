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Eldemir: “Sağlık alanında Kastamonu’ya 365 milyon lira yatırım yaptık”

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kastamonu’ya sağlık alanında 365 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kastamonu’yu ziyaret etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kastamonu’ya sağlık alanında 365 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kastamonu’yu ziyaret etti. Ziyaretinde inşaat çalışmaları devam eden Kastamonu Tıp Fakültesi binasında incelemelerde bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, “Dünya’nın en güzel coğrafyası olan Anadolu’nun yine en güzel yerlerinden birisi olan Kastamonu’yu ziyaret ediyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak Kastamonu’da hem devam eden planladığımız, programladığımız yatırımları hem de Kastamonu’da yapmamız gereken nelerdir, bununla ilgili ziyarette bulunuyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde Kastamonu’da üniversitemizin Tıp Fakültesinde Morfoloji binası olarak yapmaya çalıştığı yer. Hemen yanında da bizim yakın bir tarihte açmış olduğumuz 400 yataklı Kastamonu Devlet Hastanemiz var. Onun yanında üniversitemizin planladığı ve şu an için açılmamış bir Tıp Fakültesi Hastanesi bulunuyor. Burayla ilgili öncelik Kastamonu Tıp Fakültesi öğrencilerinin bir an önce Kastamonu’da eğitim-öğretim görmeleridir. Bu noktada İnşallah onların ihtiyacı olan bu binanın tamamlanmasıyla ilgili birlikte Sağlık Bakanlığı olarak bizimde Anadolu’nun muhtelif yerlerinde uygulamış olduğumuz afili hastaneler şeklinde hem Kastamonu’daki Tıp Fakültemizin öğrencilerini Sağlık Bakanlığımızın tesisleri olan hastanelerinde eğitim-öğretim görmesi noktasında gerekli planlamayı yapmak. Bunlarla ilgili hazırlıkları gözden geçirmek üzere bugün Kastamonu’yu ziyaret ettik” dedi.
“Sağlık alanında Kastamonu’ya 365 milyon lira yatırım yaptık”
Kastamonu’nun sağlık alanında ciddi anlamda yatırım yaptıkları şehirlerin başında geldiğini söyleyen Eldemir, “2000’li yıllardan itibaren geçmişte bıraktığımız 17 yılda yaklaşık 14 milyar lira Kastamonu’ya yatırım yapılmıştır. Bunun içerisinde de 365 milyon lira gibi ciddi bir rakam sağlık yatırımlarıdır. Birkaç ilçemizde şu anda eksikliklerimiz var. Bunları biliyoruz. Bunlarla ilgili planlamalarımızı da yaptık. Yakın bir zamanda Cide’deki hastanemizin ihalesini 14 Nisan’da yapıyoruz. Ondan sonra projelerini hazırlatma ve planlama çalışmalarını yaptırdığımız Bozkurt, Abana, Çatalzeytin ve Küre hastanelerimiz olmak üzere diğerlerinin de programlarını devam ettiriyoruz” diye konuştu.
“Tıp Fakültesi öğrencilerinin Kastamonu’da eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz”
Kastamonu Tıp Fakültesinde eğitim görecek olan öğrencilerin Kastamonu’da okumaları için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Eldemir, “Hem Belediye Başkanımız Tahsin Babaş hem de milletvekili arkadaşlarımız, başta sayın valimiz de olmak üzere bu konuda çok ciddi çalışmalarını devam ettiriyor. Üniversitenin burada yapacakları işler direkt bizim bakanlığımıza bağlı olmayınca onlar adına da benim bir cevap vermem doğru olmaz. Ama bu konu hakkında geçtiğimiz hafta içerisinde maliye bakan yardımcımız burayı ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde buranın ödeneği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanmaması noktasında yaptığı açıklamalardan elde ettiğim bilgiye göre herhangi bir sıkıntı olmadan bunun tamamlanmasını ümit ediyoruz, planlamış oluyoruz”
Tıp Fakültesi ziyaretinde Eldemir’e, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı da eşlik etti.

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