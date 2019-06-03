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Elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 21:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, temizlik yaparken elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı.

Elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, temizlik yaparken elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde temizlik yapan Esma Avat (22), duvardaki prize bağlı olan uzatma kablosuna dokununca elektrik akımına kapıldı. Yakınların müdahalesi ile elektrik akımından kurtarılan Avat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Avat'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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