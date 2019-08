Elektrik çarpması sonucu kalbi duran Fenerbahçeli taraftar sağlığına kavuştu

İlknur SARGUT, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe’nin Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile yaptığı maçın ardından stadın karşısında bulunan sokak lambalarındaki kaçak dolayısıyla elektrik çarpması sonucunda kalbi duran Fenerbahçeli taraftar Hasan Usanmaz'ın tedavisi sona erdi. Bir süre yoğun bakımda kalan taraftar, hayati tehlikeyi atlattı. Yarın taburcu olacak taraftarın tedavisini üstlenen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Özmen, elektrik çarpmalarında erken müdahalenin önemine dikkat çekerek "Erken müdahale yapılmazsa hastanın hayatta kalma şansı düşüyor, ciddi nörolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hasan Bey erken müdahaleyle hayata tutundu. Şu an durumu gayet iyi" dedi.

"Geçtiğimiz pazartesi oynanan Fenerbahçe Gazişehir maçına gittik. Güzel bir maç izledik, hatta Fenerbahçe 5 gol attı. Maçtan da gayet sevinçli çıktık. Karşıdan karşıya geçmek için her zaman atladığımız demirlere geldik. O sırada elektrik direğinden tutundum. Sanırım bir elektrik kaçağı varmış ve ben de elektrik akımına kapıldım. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Olay yerinde doktor müdahale etmiş. Uyandığımda yoğun bakımdaydım. Karşımda arkadaşlarımı görünce şaşırdım. Elimde ve ayağımda ufak tefek yaralarım var. Kendime geldiğimde olayın ciddiyetini, kalbimin durduğunu anladım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Dün hiç konuşamıyordum. Bugün ise konuşmaya, çıkıp gezmeye başladım."

"TARAFTAR TEK YÜREK OLDU"

Fenerbahçe taraftarının birlik duygusuyla olaya müdahale ettiğini anlatan Hasan Usanmaz'ın abisi Levent Usanmaz ise, "Hasan'ı bir anda yerde yatarken gördüm. O an bakamadım. Başında bir doktor Hasan'a müdahale etmeye çalışıyordu. Benim için çok zor bir andı. Kardeşimi o halde görünce çok kötü oldum. Ama bütün Fenerbahçe taraftarı o an tek yürek oldu. Herkes Hasan'a yardımcı olmaya çalıştı. O birlik duygusu çok güzeldi. İnsanlar yardım etmek için uğraştı. Olayın yaşandığı an benim için futbol sevdası bitmişti. Ama çok şükür Hasan sağlığına kavuştu. Yine maçlara gitmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe sevdamız babadan geliyor" diye konuştu.

24 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hasan Usanmaz'ın tedavisini gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Hastanesi Medical Park Göztepe Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Özmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüksek elektrik akımına maruz kalması sonrası hastamızın kalbi durmuştu. Olay yerinde ilk müdahale gerçekleşmiş ve solunum cihazına bağlanmış. Bu şekilde hastanemizin yoğun bakım ünitesine getirildi. Yoğun bakımda yaklaşık 24 saat solunum cihazına bağlı şekilde kaldı. Bu sürede gerekli destek tedavileri yapıldı. Dün sabah itibariyle solunum cihazından ayırarak normal odaya aldık. Şu anda laboratuar sonuçlarımız gayet iyi. Ritim takiplerini gerçekleştiriyoruz. Kalp ve solunum durması yaşandığından tekrar kontrollerini gerçekleştireceğiz. Genel durumu şu an gayet iyi. Yarın da taburcu etmeyi planlıyoruz."