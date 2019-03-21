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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 02:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yol  kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Çengel (26), hayatını kaybetti.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Çengel (26), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Çengel yönetimindeki 41 AAZ 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Onur Çengel'i otomobilden çıkardı. Çengel, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüElektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüElektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüElektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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