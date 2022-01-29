Elektrik enerjisini üretmek isteyenler için en verimli ve en iyi güneş paneli çeşitleri

Elektrik, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. O olmadan konforlu bir hayat yaşamak pek mümkün değil. Ancak her bölgede şebeke elektriği bulunmuyor. Böyle durumlarda güneş panelleri imdadımıza koşuyor. Tabii güneş panelleri sadece elektriğin olmadığı bölgelerde kullanılmıyor. Şebeke elektriğinin olduğu yerlerde de kendi elektriğinizi üretmek için güneş panellerinden destek alabilirsiniz. Hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız en iyi güneş paneli modellerinin yer aldığı listemizi inceleyebilir, ihtiyacınıza cevap veren ürünü kolayca satın alabilirsiniz.

Güneş paneli ne işe yarar?

Kendi elektriğini üretmek isteyenler genellikle güneş panellerinin tam olarak ne işe yaradığını bilmek ister. Siz de "Güneş paneli ne işe yarar?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım. Güneş panelleri, güneş ışınlarını fotovoltaik hücreleri aracılığıyla elektrik enerjisine çevirir. Bu sayede hem şebeke elektriğinin olduğu hem elektriğin bulunmadığı yerlerde enerji üretmek için kullanılır. Üretilen elektriği doğru akım üzerinden alabileceğiniz gibi 220 ya da 380 Volt olarak da almanız mümkün. Böylece tarımsal sulamadan ev ve iş yeri elektrik ihtiyacına kadar pek çok alanda güneş enerji sistemlerini kullanabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri, ne kadar elektriğe ihtiyacınız olduğunu doğru hesaplamak. Yeterli sayıda güneş paneli kullanmadığınızda ihtiyacınız olan elektriği üretemezsiniz. Ayrıca güneş panellerinin verimli olabilmesi için doğrudan güneş ışınlarını gördüğü bir açıda kurmanız gerekir. Aksi halde paneller yeterli elektriği üretemez.

1. Hafif yapısıyla kolay taşınan Güneş Paneli

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‎29 x 20 x 3 cm ebadında ve 291 gram ağırlığındaki güneş paneli, kompakt yapısı sayesinde kolayca her yere taşınır. IP65 koruma sınıfında yer alan ürün su geçirmez ve her türlü hava koşulluna karşı direnç gösterir. Böylece uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz. 10 Watt gücündeki güneş paneli, küçük ev aletlerini kullanmanız için gereken enerjiyi üretir. Güneşten gelen ışınları üzerindeki hücreler sayesinde enerjiye dönüştüren ürün, yenilenebilir enerji üretimi sayesinde çevreyi de korur. Polisilikon malzemeyle üretilen güneş paneli, güneş ışınlarını verimli kullanarak daha fazla enerji üretir. Üstelik ürünü seyahat ve kampta da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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2. Tasarruf etmenizi sağlayan Global Solar Enerji Lexron Güneş Paneli

En iyi güneş paneli markası arasında yer alan Global Solar Enerji Lexron Monokristal Güneş Paneli, sağlam tasarımıyla uzun kullanım ömrü sunar. Anodize edilen alüminyum çerçeveleri bulunan ürün, yüksek mukavemet gücüne sahip. Çerçeveleri hem kurulum işlemi sırasında kolay montaj imkanı sunar hem panel üzerindeki hücreleri dış etmenlerden korur. Güneş ışınındaki gücü elektrik enerjisine çeviren güneş paneli, herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan sorunsuz enerji üretimi yapar. Ürün, ilk 10 yıl %90, sonraki 25 yıl boyunca da %80 güç verimi garantisi verir. Her türlü hava koşullunda elektrik üretmeyen devam eder.

3. Dayanıklı tasarımıyla CW ENERJİ

166.8 x 100.7 x 3.5 cm ebadında ve 22 kilogram ağırlığındaki CW ENERJİ Monokrsital Güneş Paneli, 325 Watt güce sahip. Yüksek panel verimliliğiyle kısa sürede akülerin dolmasına yardımcı olur. Sabah saatleri ve bulutlu havalar gibi güneş ışınlarının az olduğu dönemlerde bile yüksek enerji üretimi sağlayan güneş paneli, kendini temizleyen ve yansıtmayı azaltan cam tasarımı sayesinde yüksek performans sergiler. Cam yüzey üzerindeki özel kaplamayla daha az toz tutarak güneş ışınlarından maksimum derecede yararlanır. Sağlam yapısıyla uzun süre kullanılır.

4. Engebeli alanlarda kullanılabilen DOKIO Yarı Esnek Güneş Paneli

DOKIO Yarı Esnek Güneş Paneli, özel yapısıyla rahatça eğilip bükülebilir. Polikristal ve monokristal ürünlere göre %20 daha hafif yapıdaki panel, kolayca her yere taşınır. Ürün; kamp, yelken, karavan ve çadır kullanımı için uygun. 8 eşit aralıklı metal montaj delikleri olduğu için ip veya zincirle düzgün şekilde monte edilir. Yüksek kaliteli güneş pilleri sayesinde kapalı havalarda bile maksimum enerji üretimi sağlar. ETFE malzemeden üretildiği için uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Su geçirmeyen güneş paneli, kötü hava koşullarına karşıda direnç gösterir.

5. İsteğiniz yerde elektrik üreten ALLPOWERS Güneş Paneli

Yeni nesil güneş paneli modelleri arasında yer alan ALLPOWERS Güneş Paneli, katlanabilir özelliğiyle bir yerden bir yere kolayca taşınır. Jeneratör ve taşınabilen güç kaynaklarıyla kullanılabilen ürün, %30 daha verimli enerji üretimi sağlar. Güneş panelini dağ kulübesi, karavan, tekne, balkon ve kampta rahatlıkla kullanabilirsiniz. 100 Watt güç üretebilen panel, karavan aküsü, kamp buzdolabı ve diz üstü bilgisayar gibi ürünleri çalıştırabilir. Güneş enerjisini en etkili biçimde kullanan panel, su geçirmez tasarımı sayesinde yağmurlu ve karlı havalarda zarar görmez. Darbeye ve toza karşı dayanıklı olduğu için uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

6. Kısa devre koruma özelliğiyle Fesjoy Güneş Paneli

En ucuz güneş paneli modelleri arasında yer alan ‎Fesjoy Güneş Paneli, PET folyosu sayesinde doğaya zarar vermez. Sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılır. 45 x 39 x 3.5 cm boyundaki panel, güneşten aldığı ışınları elektrik enerjisine çevirdiği için şebeke eklektiğinin olmadığı yerde cep telefonu ve diğer akıllı cihazları rahatlıkla çalıştır. Ayrıca ürünü 18 Volt aküleri şarj etmesi için de tercih edebilirsiniz. Ters koruma, aşıyı yük ve kısa devre koruması özellikleriyle kendini koruyarak kullanım ömrünü uzatır. IP65 koruma sınıfı sayesinde su geçirmeyen ürün, karlı ve yağmurlu günlerde zarar görmez. Güneş panelinin üzerinde yer alan metal delikleri olduğu için ürünü asarak da kullanabilirsiniz.

7. Kompakt yapısıyla kolay taşınan Ufolet Güneş Paneli

Tekne ve karavan gibi araçlarda kullanabileceğiniz bir ürün arıyorsanız en iyi güneş paneli modelleri arasında yer alan Ufolet Güneş Paneli'ni tercih edebilirsiniz. ‎46 x 31 x 4 cm ebadında ve 742 gram ağırlığındaki ürün, yarı esnek tasarımıyla özellikle tekne üzerinde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca karavan, sokak lambası ve araç akülerini doldurmak için de tercih edebilirsiniz. Hafif yapısıyla kolay taşınan ürün, güneş ışınlarını daha verimli kullanarak yüksek enerji performansı sağlar. Bükülebilen güneş paneli, eğimli yüzeye rahatlıkla monte edilebilir. Dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik eder. Köşe kısımlarda bulunan metal delikler sayesinde kolayca kurulur.

8. Yüksek performans gösteren Bewinner Yarı Esnek Güneş Paneli

Saatte 100 Watt elektrik üretimi yapan Bewinner Yarı Esnek Güneş Paneli, güneş ışınlarını en verimli şekilde kullanarak yüksek performans gösterir. Güneş ışığını daha fazla alması için kırılmadan kolayca bükülebilir. Süper ince tasarımı ve hafif yapısı ile her yere rahatça taşınır. Sürdürülebilir enerji üretimi sağladığı çevreye zarar vermez. Monokristal silikondan üretilen ürün; karavan, tekne, araba, çadır ve kamyon gibi düz olmayan yüzeylere rahatça monte edilebilir. Yüksek dönüşüm oranı sayesinde güvenli ve sürekli enerji sağlar. Dış mekan kullanımına uygun olduğu için olumsuz hava şartlarından etkilenmez.

9. Maksimumum verimlilik için Irfora Güneş Paneli

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Irfora Güneş Paneli, saatte 80 Watt enerji üretir. Monokristal silikondan elde edilen ürün, güneş ışınlarından maksimum verim sağlar. 82 x 56 x 3 cm ebadında ve 2.76 kilogram ağırlığındaki güneş paneli ile 12 Volt pili ve otomobil akülerini şarj edebilirsiniz. Ürünü kamp, tekne ve bağ evlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. IP65 koruma sınıfında bulunan güneş paneli, su geçirmeyen yapısıyla karlı ve yağmurlu günlerde zarar görmez. Kısa devre ve geri akış korumasıyla kendini korur. Üstelik -40 ile 85 derece arasında çalışma sıcaklığına sahip. Kaliteli materyalleriyle uzun süre size eşlik eder.

10. Uzun süre kullanılan 01 Güneş Paneli

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Verimli monokristal güneş pillerinden üretilen 01 Güneş Paneli, geleneksel panellere göre daha az yer kaplar ve daha fazla enerji üretir. 82 x 56 x 3 cm boyutunda ve 2.18 kg ağırlığındaki ürün, portatif tasarımıyla bir yerden bir yere kolayca taşınır. Sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım ömrü sunan güneş paneli, korozyona, yırtılmaya ve yüksek sıcaklığa karşı direnç gösterir. Plastik arka tabaka sayesinde 30 dereceye kadar esneyebilir. Güneş panelini araba, tekne, çadır ve çatıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Akış önleyici koruma, ürünü geri akışa karşı korur. Güç kaynağı açısından çevre dostu. Ürünü köşe kısımlarında bulunan metal delikler sayesinde kolayca monte edebilirsiniz.

11. Yenilikçi dizaynı ile Global Solar Enerji Flexible Güneş Paneli

En iyi güneş paneli modelleri arasında yer alan Global Solar Enerji Flexible Güneş Paneli, 20 dereceye kadar eğilebilir. Ürün, eğimli çatılar başta olmak üzere standart panellerin takılamadığı yerlerde elektrik enerjisi üretmenize yardımcı olur. İnce film teknolojisiyle elde edilen güneş paneli, kırılmadan esneyebilir. Fotovoltaik pilleriyle güneş enerjisini depolayan ürünü hafif yapısı sayesinde seyyar elektrik ihtiyacı olan yerlerde tercih edebilirsiniz. Güneş panelini yat, tekne ve kamp alanlarında sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Geleceğin enerji kaynağı arasında gösterilen güneş panelleri, yeşil çevreyi destekler. Ürün, bulutlu ve kapalı havalarda da elektrik üretmeye devam eder. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılır.

12. En zorlu hava şartlarında elektrik üreten Tommatech Güneş Paneli

Sizin için seçtiğimiz son önerimiz ise Tommatech Güneş Paneli. Ürün 400 Watt gücüyle yüksek enerji üretimi sağlar. 1984 x 1007 x 40 cm ebadında ve 22 kg ağrılığındaki ürün, ilk 10 yıl %90, sonraki 30 yıl boyunca da %80 enerji verimliliği sunar. Güneşten gelen ışınları maksimum düzeyde elektriğe çeviren ürün, şebeke elektriğinin olmadığı yerlerde karanlıkta kalmanızı önler. 2400Pa rüzgar ve 5400Pa kar yüküne karşı direnç gösteren güneş paneli, zorlu hava koşullarında sorunsuz çalışır. Kendini temizleyen ve yansıtmayı azaltan cam yüzeyiyle performansını korur. Kapalı havalarda enerji üretmeye devam eden güneş paneli, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılır.



