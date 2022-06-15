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Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

15.06.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir kebapçı elektrik faturasını görünce hayatının şokunu yaşadı. 5 bin TL kira ödediğini belirten kebapçı 44 bin lira elektrik faturası geldiğini belirtti. "Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var" pankartı açan esnaf duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Esenyurt’ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası şoke etti. Duruma tepki gösteren iş yeri sahibi, “44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek iş yerinin ön cephesine pankart astı.

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Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti. Duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine, ’44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var’ yazılı pankart asarak gösteren esnaf, yetkililerden yardım istedi. 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.

"CANIMIZA TAK ETTİ"

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi. (İHA)

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