Elektrik kesintilerinde yaşanan sıkıntılardan kaçınmanızı sağlayacak 2022'nin en iyi jeneratörleri

İş yerleri, üretim tesisleri, hastaneler saatler süren elektrik kesintilerinde büyük zararlara uğrar. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren jeneratörler bu büyük kapasiteli çalışma kompleksleri için olmazsa olmazlar arasında yer alır. Öte yandan evlerde yaşanan elektrik kesintileri de hayatı sekteye uğratabilir. Böyle bir olumsuz durumla karşılaşmamak için jeneratör kullanarak önceden önlem alınabilir. Gerek iş yerleri gerek ev kullanımı için uygun olan jeneratör çeşitlerini sizin için listeledik. İşte 2022 yılının ön plana çıkan, en kaliteli jeneratör markaları!

1. Kablolu çalıştırma koluyla kolayca kullanabileceğiniz: Einhell TC-PG 10/E5 Jeneratör

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Kablolu çalışma kolunu çekerek kolayca çalıştırabileceğiniz Einhell TC-PG 10/E5 Jeneratör, benzinli çalışma sistemi ile elektrik enerjisi üretir. Bağımsız güç üretiminin gerekli olduğu her yerde kullanıma uygun olan ürünü arazi, şantiye, kamp alanı, garaj, atölye, fabrika ve evlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kaliteli ve dayanıklı yapısıyla en iyi jeneratör modelleri arasında yer alan cihaz, kompakt boyutu sayesinde kolay saklanır. Kendisini ve bağlı olduğu tüm cihazları korumak için aşırı yük ve düşük yağ seviyesi kesme anahtarı bulunan jeneratörü güvenle tercih edebilirsiniz.

2. Aşırı yük koruması bulunan: Klpro Klj5Gf-Me 13Hp 4.8Kva Monofaze Dizel Profesyonel Jeneratör

"Sağlam yapısı ile ön plana çıkan en iyi dizel jeneratör hangisi?" diye soracak olursanız önerebileceğimiz alternatifler arasında yer alan Klpro Klj5Gf-Me 13Hp 4.8Kva Monofaze Dizel Profesyonel Jeneratör, büyük enerji tüketiminde bulunanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. 12,5 litre tank ve 1,65 litre yağ kapasitesi bulunan cihaz, elektrik kesintileri sırasında tüm işlerinizin sekteye uğramadan devam etmesine yardımcı olur. Profesyonel kullanıma uygun olduğu için özellikle fabrika, şantiye, ofis ve iş yerlerinde elektrik üretmek için tercih edilir.

3. Hava soğutma sistemi bulunan: Datsu DDJ 9000 E-3 Marşlı Dizel Trifaze Jeneratör

Günümüz teknolojisinde üretim yapmak, günlük işleri halletmek ve ticari faaliyetlerde bulunmak için elektrik olmazsa olmaz. Bu nedenle işletmelerde kaliteli bir jeneratör bulundurarak elektrik kesintisinin yol açacağı olumsuz durumları önlemek gerekir. Hava soğutma sistemi ile güvenli bir çalışma prensibine sahip olan Datsu DDJ 9000 E-3 Marşlı Dizel Trifaze Jeneratör, 2022 senesinin en iyi jeneratör markaları arasında bulunur. Dört zamanlı motor tipine sahip olduğu için, uzun saatler çalışmaya devam eder.

4. Ekstra uzun çalışma süresiyle: Energy Eng 1300 Benzinli Jeneratör

Bilgisayar, cep telefonu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi aklınıza gelebilecek her türlü cihaz çalışırken elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Bunlar hem çalışma alanında hem evlerde günlük hayatta sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz cihazlar olduğu için elektrik kesintilerinden olumsuz etkileniriz. Ekstra uzun çalışma süresi ile tam bir fiyat performans ürünü olan Energy Eng 1300 Benzinli Jeneratör, günlük hayatı kolaylaştıran cihazlar arasında bulunuyor. Kesintiler nedeniyle meydana gelen olumsuz etkilerin önüne geçen ve benzinli çalışma sistemi ile elektrik enerjisi üreten jeneratörün sağlamlığı da kullanıcılarını memnun ediyor.

5. Kullanışlı ve kaliteli: RTRMAX RTR1000 1.1 Kva Benzinli Jeneratör

Kullanışlı ve kaliteli bir jeneratör tavsiyesi istiyorsanız RTRMAX RTR1000 1.1 Kva Benzinli Jeneratör, size önerebileceğimiz alternatifler arasında yer alıyor. Ürün, son derece güvenli olan çalışma sistemi ile benzinden aldığı enerjiyi yakarak elektrik enerjisine çeviriyor. Dört zamanlı motoru ile ürettiği güçlü elektrik enerjisi, elektronik cihazları çalıştırmak için son derece yeterli bir kaynak oluşturuyor. Üstelik ekstra uzun çalışma süresi ile çok uzun süren elektrik kesintilerinde bile elektrik enerjisi gerektiren işlerinizi sekteye uğratmıyor. Siz de zor zamanlarda imdadınıza yetişecek, dayanıklı bir jeneratör arayışındaysanız ürüne göz atabilirsiniz.

6. Pratik kullanımıyla tercih edilen: GoldMoto GM1BJ Benzinli Jeneratör

Pratik kullanımıyla 2022 senesinde sıklıkla tercih edilen GoldMoto GM1BJ Benzinli Jeneratör, sağladığı üstün performans ile her türlü elektronik cihazı çalıştırır. Kompakt yapısıyla kullanılmadığı zamanlarda çok yer kaplamaz. Dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Rahat kullanılan cihazın bakımı da son derece kolay. Üzerinde yer alan LED gösterge sayesinde Volt, frekans ve saat üçlüsünü rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. 1270 Watt maksimum ve 1050 Watt sürekli güce ulaşabilen jeneratör ile tanıştıktan sonra elektrik kesintilerinden etkilenmeden günlük işlerinizi sürdürebilir, çalışma hayatına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

7. Zaman sayacı bulunan: Solax SDJ8500ME 5.5 KW Dizel Jeneratör

Zaman sayacı bulunan ve bu yönüyle daha planlı bir kullanım deneyimi yaşamanızı sağlayacak Solax SDJ8500ME 5.5 KW Dizel Jeneratör, elektrik kesintileri sırasında ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi tek başına karşılayabilir. "Güçlü, güvenilir ve sağlamlığı ile bilinen, en iyi jeneratör hangisi?" diye soracak olursanız tavsiye edebileceğimiz alternatifler arasında yer alan jeneratör, son derece kolay çalıştırma sistemi ile işinizi zorlaştırmaz. Ürün, ipli ve marşlı olarak çalıştırılabilir. Bu sayede cep telefonu şarjı, üretim cihazları, bilgisayar, çamaşır bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi elektronik aletlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

8. Ev ve iş yeri kullanımları için uygun: Kama KGL3500C 2.8 KW Benzinli Jeneratör

"Hem ev hem iş yeri kullanımları için en iyi jeneratör markası hangisi?" derseniz Katar'ı önerebiliriz. Markanın Kama KGL3500C 2.8 KW Benzinli Jeneratör modeli, benzini yakarak elektrik enerjisine çevirir ve uzun süren elektrik kesintilerinden bile etkilenmeden hayata devam etmenizi sağlar. Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğu için doğru kullanımda uzun yıllar boyunca hayatınızda kalmaya devam eder. 15 litre yakıt deposu kapasitesi bulunan ürünün temizliği de oldukça kolay. Uzun yıllar size eşlik edecek jeneratörü incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz!

9. Doğada olmayı sevenler için son derece uygun: FECAMOS Jeneratör

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Doğada vakit geçirmeyi sevenler ve kamp seyahatine çıkmayı tercih edenler, sizi böyle alalım! FECAMOS Jeneratör, doğa aktiviteleriniz sırasında yardımınıza koşarak elektrik ihtiyacınızı karşılar. Kompakt boyutlara sahip olan jeneratörü istediğiniz her yere götürerek cep telefonunuzu şarj edebilir; fan, bilgisayar ve ocak gibi elektrik kullanımına ihtiyaç duyulan cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Manuel çalışma sistemine sahip olduğu için herhangi bir yakıta ihtiyaç duymaz. Bu sayede metropole uzak yerlerde benzin aramak zorunda kalmazsınız. Çok işlevsel olan ürün ile dağ taş demeden elektrik kullanımına devam edin!

10. Her yerde sizinle: AXOC Taşınabilir El Jeneratörü

2022 senesinin ön plana çıkan en iyi jeneratörlerden biri olan AXOC Taşınabilir El Jeneratörü, fazla enerji gerektirmeyen cihazlarınızı rahatlıkla çalıştırabilecek bir güce sahip. Açık hava aktivitelerinizde, kamp tatilinizdey anınızda taşıyarak elektrik kullanımına devam edebileceğiniz jeneratör, hayatınızı büyük oranda kolaylaştıracak. Üzerinde bulunan gösterge ışığı ile kullanılan gücü takip edebilirsiniz. Kullanım kolaylığı ve kompakt tasarımı ile önerebileceğimiz en iyi ev tipi jeneratör markaları arasında bulunan AXOC imzalı ürünü çok seveceksiniz!

11. Benzinli çalışma sistemi ile güçlü enerji: Rtrmax Rtr6500E3 Rother Benzinli Jeneratör

Benzinli çalışan sistemi ile güçlü bir enerji akışı sağlayan Rtrmax Rtr6500E3 Rother Benzinli Jeneratör, hem ev hem iş yeri kullanımları için son derece uygun. Dört zamanlı çalışma motoru ile dur durak bilmeden elektrik üretimine devam eden jeneratör, günlük yaşam aktivitelerinizin kesintiye uğramasına izin vermez. Üstelik taşınabilir boyutlarda olduğu için istediğiniz yere götürebilir ve kesintiler sırasında olumsuz etkilenmeden hayatınıza devam edebilirsiniz. Kaliteli, sağlam ve dayanıklı bir jeneratör tavsiyesi arayanların mutlaka göz atması gereken ürünle tanışmaya ne dersiniz?

12. Güneş enerjisi ile çalışan: DONTZ Taşınabilir Güneş Jeneratörü

Güneş enerjisi ile çalıştığı için istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz DONTZ Taşınabilir Güneş Jeneratörü, herhangi bir yakıt kullanımına gerek kalmadan elektrik üretir. Kamp tatilinde, doğa yürüyüşünde, evde, spor aktiviteleri sırasında kısacası elektrik ihtiyacı duyduğunuz her yerde yardımınıza koşan jeneratör, tam bir çevre dostu. Üstünde yer alan LED ekranı ile cihazın gücünü rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Aydınlatma ampulü, şarj cihazı ve düşük enerji seviyesine ihtiyaç duyan tüm cihazlarınızı kolaylıkla çalıştıran, kaliteli jeneratörü severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!