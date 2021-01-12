Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 13 Ocak elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah GÜRAY, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah NAMIK KEMAL, SEBZECİ sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1081., 1084., 1085., 1088., 1099., 1101. sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2473., 2474. sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1579., 1584. sk bölgelerinde 13/01/2021 11:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -BASINKÖY mah Ahmet Cevdet İkdam Cd, 11 sok,Şht. Muammer Yüzsüren Sk ve civar bölgelerinde 13/01/2021 11:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah HİKMET, PANAYIR, UÇURTMA, UĞURLU, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, OBA, RÜYA, SEMA sk bölgelerinde 13/01/2021 18:00:00 - 13/01/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALEYNA, ALPASLAN, AYAZMA, AYMAKENT, BALABAN, EMRAH, KARAHANOĞLU, KUMRU, KURTULUŞ 1, MAHARET, MARİN, SAMYELİ, SEVBAN MEHMET, TUNCA, VEFALILAR, ÇINARLIK sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 902., 905., 910., 915., 918., 946. sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, FABRİKA, GÜVENLİK, LANGA HİSARI, MERMERCİLER, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, İSKELE MEYDANI sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah TİYATRO, YAHYAPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, YENİDEVİR sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/2., 870., 871., 884., 884/1., 884/2., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 5., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA, ŞEHİT GÖKHAN DOKUR sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-.UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2299., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR sk / YEŞİLCE mah AYDINLAR sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 2.BARBAROS sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÖNENCE, VOLKAN, YEŞİLAY sk / TARABYA mah ÖZ GÜL sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/01/2021 12:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, FİDAN, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ÇİĞDEM, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, MERT, UĞUR, VİŞNE, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1452., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.