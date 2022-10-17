ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 17 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 17 Ekim Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’da birçok ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ve İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 EKİM 2022 PAZARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. 17 Ekim Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPTEKİN, AZİME, BİLGEN, CİRİT, ERGÜNER, GÜLSULTAN, SEYİT, TEŞVİKİYE, TOKCAN, URAZ, ZUHAL, İNTİZAM, İREM, ŞEHRAZAT sk bölgelerinde 17/10/2022 09:30:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, GÜRAY sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 668., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 17/10/2022 14:00:00 - 17/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, MİSKANBER, OKTAY, ORDU, OTLAY, TURGUTREİS 2, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk / SOĞANLI mah NİZAM sk bölgelerinde 16/10/2022 23:30:00 - 17/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKALIN, DUMLU 1, ERGENEKON 1 sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / VATAN mah BAĞLAR sk / YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, SÜLEYMANİYE, ULUS, VARDAR, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN, ÖZ, ŞAR sk / İSMET PAŞA mah KARADENİZ sk bölgelerinde 17/10/2022 04:00:00 - 17/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BÜYÜKADA, PİRİ REİS, YILDIZ, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TRİKOCULAR, TUNÇ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU sk bölgelerinde 17/10/2022 19:00:00 - 17/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EĞİTİM VADİSİ BULVARI sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 54. sk bölgelerinde 17/10/2022 13:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 17/10/2022 02:00:00 - 17/10/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, KÖPRÜ, ORHANGAZİ, YAVUZ SULTAN SELİM, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, SEVAL sk / SİNANOBA mah DİDEM, KERİM, MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 17/10/2022 09:30:00 - 17/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk / ÖRCÜNLÜ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAYANDERE, KILIÇ ÇIKMAZI, SIVAT sk bölgelerinde 17/10/2022 01:00:00 - 17/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, KARAÇALILIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, KARAÇALILIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 219., 235., 236., 237., 241., 263., 264., 265., ANAFARTALAR sk bölgelerinde 17/10/2022 11:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 276., 285., 286., BAĞCILAR, HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 738. sk bölgelerinde 17/10/2022 12:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 276., 285., 286., BAĞCILAR, HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 738. sk bölgelerinde 17/10/2022 12:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1456., 1458., 1462., 1464., 1465., 1466., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk / ÖRNEK mah 1455., 1456. sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3026., 3027., 3039., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3135., 3136., 3137., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, KURU GIDA 12., MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, PAŞA BABA, REŞADİYE, RÜSTEM ÇIKMAZI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HALİTPAŞA sk bölgelerinde 17/10/2022 00:01:00 - 17/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah BALCI YOKUŞU, KAHRAMAN sk / İSLAMBEY mah BALCI YOKUŞU, HZ. HALİD, KALENDER HANE sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, KAZAZLAR, KESECİLER, RESSAM BASMACILAR, SİPAHİ sk bölgelerinde 17/10/2022 03:00:00 - 17/10/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKKOYUNLU, AKSARAY MEKTEBİ, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, HİKAYECİ, KADRİBEY, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, KAZGANİSADİ CAMİİ, KAZGANİSADİ ÇIKMAZI, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SELİM SABİT, SOFTA SİNAN, TANBURİ CEMİLBEY, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YEKTA EFENDİ, YUSUFPAŞA ÇIKMAZI, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, İMAM MESUT, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, MÜNECCİM KUYUSU, PAZAR TEKKESİ, PAZAR TEKKESİ ARALIĞI, PAZAR TEKKESİ ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/10/2022 00:05:00 - 17/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE sk / YILDIZTABYA mah AYBENİZ, KAYNAR, KIVILCIM, YILDIZ, İNKILAP sk bölgelerinde 17/10/2022 09:30:00 - 17/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541/1., 594., 595., CEBECİ sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ADATEPE, BACADİBİ, BACADİBİ ÇIKMAZI, GÜLBAŞ, HARMAN, HÜNKAR, KIRLANGIÇ, SARIGÖL, ZİGANA, ÇAMARDI, ÇEŞMEBAŞI, ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah BUHARA, CENGİZ, DEPO ARKASI, DEPO ARKASI ÇIKMAZI, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, HALİM, HAN, HAYAT, KAHRAMANLAR, KAPTAN, KARAHİSAR, KUBİLAY, PİRİ REİS, SİPAHİ, YENİÇAĞ, ZİYAPAŞA, ÇAĞ, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞAİRANE sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, 1309., 1310., EKŞİ, KARACAOĞLU, KAYALI, MAGOSA, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, TARAKÇIOĞLU, TERKOS, YAŞARDOĞU sk bölgelerinde 17/10/2022 08:30:00 - 17/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce -KANARYA mah sk bölgelerinde 17/10/2022 08:30:00 - 17/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORU, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 2.UĞUR, ULUS sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 714., HATBOYU, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ESEN, ALAGEYİK sk bölgelerinde 17/10/2022 12:00:00 - 17/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞAHİNCİ sk / YENİ mah HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARDEŞ, KORUK, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, ÖMÜR sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, AYAZMALAR ÇIKMAZI, GELİNCİK, KERAMİBEY, KÜÇÜKTEPE, MÜBAŞİR, SAİT HALİM PAŞA, TAŞOCAĞI, YARIŞ, YENİLİK, ÇELEBİ DERESİ sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah BAŞKENT ÇIKMAZI, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, KARAÇAM, MARTI, PİRAMİT, REİS, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah AKTUNA, ASMALI YALI, AZATLI, BOSTAN, BÜYÜKBAYIR, BÜYÜKDERE CAMİ, BÜYÜKTEPE, CANFES, DEDE KORKUT, EKSERCİ, FISTIKSUYU, GÖZCÜ, GÜLMEZ HASAN, HACET, HANÇERLİ ÇAVUŞ, KIRKLAR, KUYU ÇIKMAZI, MEKTEP, MÜHENDİS ŞEVKET, TOPÇU KARAKOL, ÇAVUŞLU, ÇAYIRBAŞI, ÇOBAN KIZI, ÇUBUKÇU sk / POLİGON mah POLİGON CAMİ sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah NEŞELİ ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN sk / MERKEZ mah ALTINDAĞ, BİRBEN, CEBECİ ÇIKMAZI, DAVET, DEMET ÇIKMAZI, KÜME ÇIKMAZI, MESKEN ÇIKMAZI, MİSKET, ZAMAN ÇIKMAZI, ZİGANA, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 17/10/2022 09:30:00 - 17/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 17/10/2022 12:00:00 - 17/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KÖYBAŞI, İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/10/2022 12:00:00 - 17/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, BÜLBÜL, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKSEL, KARAMUSTAFA, KOYUNCU, ZİKRİ MEMİŞ, ÖZKAN TAŞKIN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALTINTAŞ, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, CÖMERT, FAZİLET, KOZALAKLI, MAYIS, MUZAFFER, OMUZDAŞ, SPOR, ÖMER SEYFETTİN, İNANÇ sk / MİMAR SİNAN mah ULAŞ sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6093., 6096. sk bölgelerinde 17/10/2022 09:30:00 - 17/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÜÇÜKMARMARA, LÜTFÜ VARDAR sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KARAYİĞİT, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, TANYOLU, ÇEVRE PAZARI, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, AKAR, BÜYÜKDERE, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 17/10/2022 00:00:00 - 17/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, DÜZOĞLU, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, KAZIM ORBAY, MEZARLIK ÇIKMAZI, NAKİYE ELGÜN, ORTAKIR, SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, BOZKURT, ERGENEKON, KUYULUBAĞ, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP, ŞAHMERDAN sk / MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, NAKİYE ELGÜN, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 17/10/2022 00:00:00 - 17/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah BARUTHANE, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, SAVAŞ, ÇOBANOĞLU, ŞAHAP sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BAYIR, BOZKURT, EVRENOSZADE, GEDİZ, HİLAL, KURTULUŞ, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, OZAN, SAVAŞ, SEYMEN, ÇOBANOĞLU, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ sk / YAYLA mah ERDEM, LALA ŞAHİN sk bölgelerinde 17/10/2022 00:00:00 - 17/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖNEN, NADİDE sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 17/10/2022 10:00:00 - 17/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/10/2022 00:05:00 - 17/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk bölgelerinde 17/10/2022 00:05:00 - 17/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 17/10/2022 09:00:00 - 17/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADALAR

17.10.2022 10:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERBAY, ERGEN, HAŞMETBEY, HEYBELİ MEKTEBİ, KILAVUZ, KÜREKÇİ BAHRİ, KÜÇÜKBEY, MIZRAK, NEVİCAT, UĞUR KÖKEN, ORHAN YALMAÇ, ULUÇPAŞA, ULUBEY, YALI BÜLBÜLÜ, YENİ SULH, YÜZGEÇ, GAZEL, BULUT, İŞGÜZAR, ŞEHİT ÜMİT ORTAÇ, AYYILDIZ, BELEDİYE, DENİZYOLU, ERKAL, KARANFİL, LOZAN ZAFERİ, MÜSTECİP ONBAŞI, ORTAYALI, REFAH ŞEHİTLERİ, İMRALI, DÜZAYAK, RIHTIM, DENİZ, ZAFER, KASIMPATI, LALE ÇIKMAZI, KIŞLA ARDI, HÜSEYİN RAHMİ BEY

BEYKOZ

17.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİ BAHADIR, MUCİZE

17.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LAZANYA, MAHMUTŞEVKETPAŞA, YAVUZ, TOYGAR, KOCABEY ÇIKMAZI, ZERZEVATCI YOLU, NASİP ÇIKMAZI, ÇAKIL, KABATAŞ ÇIKMAZI, ÇİNİ ÇIKMAZI, TEPE TARLA, PROF. DR. AZİZ SANCAR, CİVAR ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, KALECİK ÇIKMAZI

KADIKÖY

17.10.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CADDEBOSTAN PLAJYOLU, KİRAZ, MEHTAP

17.10.2022 09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MORALI İBRAHİMPAŞA, SARAYARDI, HAYDAR YÜCEBAŞ, KURBAĞALIDERE, ADIVAR, ULUSULUK, ALİBEY

KARTAL

17.10.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TILSIM

MALTEPE

17.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, AYERDEM, SEVİNÇ, ÇETİN

PENDİK

17.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MENEKŞE

17.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SULTANİYE, 450 KONUTLAR, BOĞAZİÇİ, OLİMPİYAT

17.10.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ MİTHATPAŞA

17.10.2022 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOKGÖZLÜ, TAKTİR, CİSİM, AKAY

17.10.2022 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DUYAR

17.10.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZGÜR

17.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALACATAŞ

17.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK

17.10.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ ASIR

17.10.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OKÇULAR

17.10.2022 16:00 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOROS, ZEYTİN DALI, ERCİYES

SANCAKTEPE

17.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM BEYAZIT, AKICI, DİKYAR, ASLANAĞZI, OSMANGAZİ, AKYÜZ

17.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KALEBURCU, ŞİİR, İHVANLAR, ZERAFET, GAZALİ, GEYLANİ

ŞİLE

17.10.2022 09:30 -16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKİRAZ, ÇABA, BUSE, GÜLİN

SULTANBEYLİ

17.10.2022 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZGÜRLÜK, TABİP, KİRAZLI, PELİN, ŞÜKRÜOĞLU, PİRAMİT, SELÇUKHAN, İLAYDA, YEŞİLÖREN

TUZLA

17.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARADENİZ

17.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACIOĞLU

17.10.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YÜKSEL, TAYFUN, BAĞDAT, DR. SADIK AHMET

ÜMRANİYE

17.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CÜDA GAZİ GÜLBABA, ALEMDAĞ, GÖZTEPE, BARAN, MİHRİBAN, DİSPANSER, GALATA, BOĞAZİÇİ, ERGUN, SARRAF, ÖDÜL ÇIKMAZI

ÜSKÜDAR

17.10.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİĞDEM, MANOLYA, MAVİ ÇAM ÇIKMAZI, MAVİ ÇAM, ERGUVAN, ÇAM, YEŞİLPALMİYE, SÖĞÜT ÇIKMAZI, ZAMBAK

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

