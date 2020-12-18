Elektrik kesintisi listesi 18 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, ATAKAN, AV ÇIKMAZI, BOZDAĞ, CİVA, DARILMAZ, DENİZCAN, DUYGU, DÜZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EGE, GEDİZ, KARADENİZ, KARGACI, KÜÇÜK, MEŞRUTİYET, SEFER, TALATPAŞA, TUNCAY, VALİDE, ÇUHACI, İNKILAP, ŞÜKRAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-24, G-448, GALATA sk // bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah OKUL sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., 122., 140., 144. sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 58., MİMAR SİNAN, ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT YUNUS ÇAÇA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DALKILIÇ, KADİFE, KOCA YUSUF, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 18/12/2020 10:00:00 - 18/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, MELEK sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, DİNÇ, KARACAN, TAŞOVA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SERT, ULUBATLI sk bölgelerinde 18/12/2020 15:00:00 - 18/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 18/12/2020 13:30:00 - 18/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KIDEM ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 824., DOĞAN ARASLI sk / SÜLEYMANİYE mah 771., 772., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 16., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579., 3026., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 18/12/2020 10:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 18/12/2020 12:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1615., 1616., 1617., 1620., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 18/12/2020 13:30:00 - 18/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYŞEHİR, EBER, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, MANYAS, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 18/12/2020 10:00:00 - 18/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ATABEY, BOZOKLAR, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, POLAT, YENİYOL, ÇATALTEPE, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY sk bölgelerinde 18/12/2020 10:30:00 - 18/12/2020 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, DEREİÇİ, GÜRHAN, TALATPAŞA sk bölgelerinde 18/12/2020 12:00:00 - 18/12/2020 15:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAGÖZ, AYDOĞAN, GÜLYAZI, HİCRET, KARAKOL, NURSİMA, YAVUZTÜRK, YURTBEY, ÇELEBİ sk bölgelerinde 18/12/2020 13:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, 613., AYDIN, BARBAROS, CEMALBEY, HÜRRİYET, MEVLANA, PAKTEN, SÜTÇÜDEDE, TAŞDELEN, TUNÇ, TURGUT REİS, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZAFER, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS, ZAFER sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, DOĞANBEY, KARAAĞAÇ, KÖKNAR, LADİN, ORMAN, PALAMUT sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FATİH sk bölgelerinde 18/12/2020 15:00:00 - 18/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SEZAİ SELEK sk bölgelerinde 18/12/2020 09:00:00 - 18/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah SADRİ MAKSUDİ ARSAL sk / ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ, ŞAHİN sk bölgelerinde 18/12/2020 09:30:00 - 18/12/2020 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ORTAKLAR sk bölgelerinde 18/12/2020 11:00:00 - 18/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah DÖNMEZ, GÜNEY 1, RÜYA, YAĞMUR, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA sk bölgelerinde 18/12/2020 13:30:00 - 18/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 280., G/1. ÇIKMAZ, G/2. ÇIKMAZ, G/3., YEŞİLYOL E, ÇIRPICI YOLU A, ÇIRPICI YOLU B, ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZ sk / ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 18/12/2020 16:00:00 - 18/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.