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Elektrik kesintisi listesi 28 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

28.11.2020 12:20 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 28 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 28 Kasım elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

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28 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, HOCA AHMET YESEVİ, KAZANCI, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, ZEMHERİ, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEL, SERVİS, İSTANBUL sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 28/11/2020 13:00:00 - 28/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah ELİAÇIK, MUSTAFA KEMAL, ORHAN VELİ, PİRİ REİS sk bölgelerinde 28/11/2020 09:10:00 - 28/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, EKER, ELVAN, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERSİN ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ERİK, FENER, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 28/11/2020 09:30:00 - 28/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 709., 716. sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2116., 2118., 2120., 2122., 2131., 2147., FATİH, MİMAR SİNAN, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, İHLAS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 28/11/2020 10:00:00 - 28/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ sk bölgelerinde 28/11/2020 13:00:00 - 28/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜLTÜR sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, OKÇU, SAADET, SANCAK sk bölgelerinde 28/11/2020 10:00:00 - 28/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAVUTPAŞA, DESTAN, DESTE, DUMLUPINAR, DURAN, GÜN, HASBAHÇE, HAVUZLAR, KARAMEŞE, KAYALAR, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, SERPİL, TANEGÜL sk bölgelerinde 28/11/2020 13:00:00 - 28/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1.ÇİÇEK, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, ATILGAN, BEREKET, KAZIM KARABEKİR, SELİMİYE, ÖZÇAYIR, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 28/11/2020 09:00:00 - 28/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 28/11/2020 10:00:00 - 28/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/4., 85/4A, 85/4B, 85/4C, 85/4E, BALIKLI YOL sk bölgelerinde 28/11/2020 16:00:00 - 28/11/2020 18:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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